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10ноября
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Дельтапланеристов из шимановского аэроклуба признали виновными в браконьерстве

Дельтапланеристов из шимановского аэроклуба признали виновными в браконьерстве
Фото: restbee.ru

Мировой суд признал виновными двоих членов шимановского аэроклуба, которые попались на браконьерстве в июле этого года. Один из них теперь должен выплатить административный штраф, а также 280 тысяч рублей компенсации ущерба природе. Второй нарушитель лишился охотничьего карабина, изъятого в доход государства, он также заплатит штраф.

Как сообщало Амур.инфо, предположительно, браконьеры вели охоту с воздуха, а затем вывозили туши животных автомобилями. 22 июля в охотугодьях Магдагачинского района был остановлен для досмотра автомобиль УАЗ, принадлежавший одному из членов шимановского аэроклуба. В нем охотоведы нашли две головы и туши убитых самки изюбря и ее полуторамесячного детеныша.

«Поскольку оружие в машине не нашли, браконьеры сразу же сказали, что туши убитых животных нашли и подобрали. На место вызвали оперативно-следственную группу, которая выехала на место сборки, а затем взлета и посадки дельтапланов. Там и обнаружили "пропавшее" нарезное оружие, причем самодельное. Предположительно, браконьеры вели охоту с воздуха, а затем уже вывозили туши автомобилями», – рассказывал тогда служащий управления по охране животного мира области по Магдагачинскому району.

Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, мировой суд амурчане убедить не смогли, их доводы сочли попыткой уйти от ответственности.

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#закон #природа #происшествия #суды

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