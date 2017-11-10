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Пожарные расчеты прибыли по вызову к торговому центру в Благовещенске

Пожарные расчеты прибыли по вызову к торговому центру в Благовещенске

В Благовещенске утром 10 ноября пожарные выезжали к торговому центру «Большой». Фотографию, на которой видны несколько пожарных расчетов, прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» обеспокоенные горожане. Как оказалось, вызов связан с тлением коробок.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, на небольшой площади цокольного этажа начали тлеть коробки. Прибывшие на место пожарные их потушили и проветрили помещение. Эвакуацию людей не проводили.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    16 минут назад

    и зачем столько пожарной техники?

    пожарка ведь рядом находится

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