Пожарные расчеты прибыли по вызову к торговому центру в Благовещенске

В Благовещенске утром 10 ноября пожарные выезжали к торговому центру «Большой». Фотографию, на которой видны несколько пожарных расчетов, прислали в редакцию ИА «Амур.инфо» обеспокоенные горожане. Как оказалось, вызов связан с тлением коробок.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, на небольшой площади цокольного этажа начали тлеть коробки. Прибывшие на место пожарные их потушили и проветрили помещение. Эвакуацию людей не проводили.

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Александр Авдеев