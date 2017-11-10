Главу Новобурейского выберут до нового года

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Главу поселка Новобурейский выберут по конкурсу. В ближайшее время в поселке сформируют конкурсную комиссию, которая рассмотрит кандидатуры и представит их на утверждение депутатам поселкового совета.

Систему конкурсного выбора главы в Новобурейском ввели недавно в целях экономии бюджетных средств. Соответствующие изменения в устав внесли депутаты поселкового совета.

Кто займет кресло главы поселка, решат до нового года, рассказали в амурском избиркоме. В ближайшее время в Новобурейском сформируют конкурсную комиссию и объявят конкурс. Подать документы на него сможет любой, кто будет соответствовать требованиям, объявленным конкурсной комиссией. Кандидатов, которые пройдут конкурсный отбор, затем представят депутатам Новобурейского поселкового Совета народных депутатов. Путем голосования народные избранники выберут главу.

Прежний глава, погибший Андрей Новокрещенов, избирался на прямых выборах 4 года назад. Он пропал вечером 2 ноября, на следующий день его автомобиль нашли сгоревшим на федеральной трассе. 9 ноября Андрея Новокрещенова похоронили. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».