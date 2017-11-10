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10ноября
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Аэропорт Благовещенска приобретет второй амбулифт для маломобильных пассажиров

Аэропорт Благовещенска приобретет второй амбулифт для маломобильных пассажиров

Аэропорт Благовещенска расширяет возможности обслуживания маломобильных пассажиров. Для них предприятие закупит второй амбулифт. Произойти это должно в следующем году.

Решение о приобретении амбулифта, который используется для посадки и высадки маломобильных людей, было принято, поскольку аэропорт начал принимать новые типы самолетов – «Боинг-777» и «ДНС-8», и вырос поток пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщается на сайте аэропорта Благовещенска, второй амбулифт приобретут на условиях софинансирования по программе «Доступная среда». Срок поставки техники – апрель 2018 года.

В следующем году предприятие планирует закупить и петли индуктивности, которые установят на стойках регистрации пассажиров и на справке аэровокзала. Кроме того, в планах – обустройство тактильной плитки на входе и выходе из аэропорта.

По информации заместителя генерального директора ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Анатолия Смирнова, с начала 2017 года аэропортом обслужено 688 маломобильных пассажиров. При этом за весь 2016 год – 554.

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#транспорт

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