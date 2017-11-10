Аэропорт Благовещенска приобретет второй амбулифт для маломобильных пассажиров

Аэропорт Благовещенска расширяет возможности обслуживания маломобильных пассажиров. Для них предприятие закупит второй амбулифт. Произойти это должно в следующем году.

Решение о приобретении амбулифта, который используется для посадки и высадки маломобильных людей, было принято, поскольку аэропорт начал принимать новые типы самолетов – «Боинг-777» и «ДНС-8», и вырос поток пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщается на сайте аэропорта Благовещенска, второй амбулифт приобретут на условиях софинансирования по программе «Доступная среда». Срок поставки техники – апрель 2018 года.

В следующем году предприятие планирует закупить и петли индуктивности, которые установят на стойках регистрации пассажиров и на справке аэровокзала. Кроме того, в планах – обустройство тактильной плитки на входе и выходе из аэропорта.

По информации заместителя генерального директора ГУП АО «Аэропорт Благовещенск» Анатолия Смирнова, с начала 2017 года аэропортом обслужено 688 маломобильных пассажиров. При этом за весь 2016 год – 554.