Приморские, хабаровские и амурские квнщики нашутили на 100 тысяч рублей

В Grand Arena Ostrova 8 ноября впервые прошёл турнир КВН дальневосточного уровня с участием трёх команд – «Культурный город» (Хабаровск), «Твой стиль» (Владивосток) и Сборная Амурской области. На протяжении полутора часов ребята шутя боролись за призовой фонд, который составил 100 тысяч рублей.

«Визитка» сразу задала тон: все три команды показывали игру высокого уровня. Сборная Амурской области показала миниатюры о том, как сотрудники ГИБДД жарят шашлыки на полосатых палках и задерживают преступницу на шесте. Затем рассказали о жизни бабушки на ускоренной перемотке, а признанный «китаец» Боря Сон налаживал связи с соседним Китаем.

Зрители также увидели традиционные для игры КВН конкурсы «Разминка» и «Биатлон». В музыкальном конкурсе Боря Сон из Сборной Амурской области спел на пару с известным благовещенским музыкантом, лидером группы «Блокада сердца» Александром Худеевым, разбавив «Пожары и дожди» китайскими пуховиками. Хабаровчане написали смешные саундтреки к известным советским фильмам и мультфильмам. А приморцы заявили, что те, кто не попадёт в бит, тот попадёт в ад.

По итогам игры третье место и 20 тысяч рублей забрали хабаровчане, второе и 30 тысяч рублей – у Сборной Амурской области. Кубок ТРЦ «Острова» и 50 тысяч рублей увезли приморцы.

«Мы в Благовещенске впервые. Поначалу показалось, что зал был скованный, но потом выяснилось, что зритель самый добрый. Вообще, мы ехали не за победой, а ради новых ощущений. Но и деньги, конечно, выиграть хотели», – признался участник команды «Твой стиль» Роман Головин. Роман также стал обладателем звания «Лучший актёр игры».

Звание «Лучшая женская роль» была присуждена участнику Сборной Амурской области Александру Болдыреву, сыгравшему миниатюру «Жизнь бабушки на ускоренной перемотке». Лучшей шуткой признали сценку хабаровчан о том, как самоуверенный кавказец пришел устраиваться на работу няней. Подробнее о турнире КВН – на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».