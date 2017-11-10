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сегодня, 11:02 3

В Белогорске злоумышленники ударили таксиста по голове и угнали его автомобиль

В Белогорске злоумышленники ударили таксиста по голове и угнали его автомобиль
Фото: www.ntv.ru

В Белогорске 7 ноября напали на таксиста. Злоумышленники ударили мужчину по голове бутылкой и забрали у него автомобиль Toyota Sprinter, после чего скрылись. Сообщение о случившемся поступило сотрудникам Росгвардии, которые в это время патрулировали городские улицы. Правоохранители начали розыск преступников.

Группа задержания отрабатывала микрорайон Транспортный, когда у дома № 10 по улице Авиационной мимо них на большой скорости проехал автомобиль, подходящий под ориентировку. Сотрудники Росгвардии начали преследование.

На неоднократные требования по громкой связи остановиться водитель угнанного автомобиля не реагировал и пытался скрыться. У дома № 24 по улице Транспортной патрульная машина прижала Toyota Sprinter к обочине. Из нее выбежали двое мужчин и попытались скрыться во дворах жилых домов.

В это время на помощь сотрудникам вневедомственной охраны прибыл второй экипаж группы задержания Росгвардии. Вскоре был задержан один из подозреваемых 1991 года рождения. Его доставили в дежурную часть МО МВД «Белогорский» для дальнейшего разбирательства. Второго подозреваемого позже по приметам задержали сотрудники ГИБДД.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, сообщает пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Что сказать - Бичегорск...

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    2 часа назад

    DimonSЧто сказать - Бичегорск...


    Ну вот житель самого культурного города на Земле взял так и сходу всех "обул".

    Не иначе, как сам проживает в культурной столице Блг.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    иногда таксистам нужно бить по голове, но за дело))))

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