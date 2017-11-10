В Благовещенске сняли на видео черепаху в замерзающем Амуре

В социальных сетях пользователи делятся видео, снятым в Благовещенске. Двое мужчин вышли на лед реки Амур и запечатлели черепаху, которую заметили в воде. В какой из дней был снят ролик, неизвестно.

«Вот, в Амуре черепахи бывают даже, живые. Здесь она и замерзнет, наверное», – отмечают авторы видео.

Директор общественной экологической организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров пояснил ИА «Амур.инфо», что на кадрах – кожистая черепаха трионикс. Она как раз водится в реке Амур.

«Это эндемик юго-восточной Азии, но в Амуре она также встречается. Эта черепаха живет в воде, она хищная. Охотится на рыбу, сидя в засаде», – сказал Юрий Гафаров.

Взрослые триониксы имеют панцирь 30-40 сантиметров. Сам панцирь мягкий, кожистый. Черепаха не похожа на своих сухопутных сородичей. У нее длинная шея и вытянутая мордочка. Относится к охраняемым видам.

Юрий Гафаров пояснил, что триониксы впадают в спячку зимой. За особь, которая попала на видео, волноваться не стоит – она найдет место для зимовки.