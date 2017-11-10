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10ноября
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сегодня, 10:56 6

В Благовещенске сняли на видео черепаху в замерзающем Амуре

В Благовещенске сняли на видео черепаху в замерзающем Амуре

В социальных сетях пользователи делятся видео, снятым в Благовещенске. Двое мужчин вышли на лед реки Амур и запечатлели черепаху, которую заметили в воде. В какой из дней был снят ролик, неизвестно.

«Вот, в Амуре черепахи бывают даже, живые. Здесь она и замерзнет, наверное», – отмечают авторы видео.

Директор общественной экологической организации «АмурСоЭС» Юрий Гафаров пояснил ИА «Амур.инфо», что на кадрах – кожистая черепаха трионикс. Она как раз водится в реке Амур.

«Это эндемик юго-восточной Азии, но в Амуре она также встречается. Эта черепаха живет в воде, она хищная. Охотится на рыбу, сидя в засаде», – сказал Юрий Гафаров.

Взрослые триониксы имеют панцирь 30-40 сантиметров. Сам панцирь мягкий, кожистый. Черепаха не похожа на своих сухопутных сородичей. У нее длинная шея и вытянутая мордочка. Относится к охраняемым видам.

Юрий Гафаров пояснил, что триониксы впадают в спячку зимой. За особь, которая попала на видео, волноваться не стоит – она найдет место для зимовки.

Просмотров всего: 3125

#животные #природа

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    а чего не спасли-то?!

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    от чего?

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    От видео!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    ПшёлТыа чего не спасли-то?!


    Это как рыбу от воды спасать

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    А я еще в детстве в реке Зее такую черепашку видела, так что, не только в Амуре водятся)

  • katrja26

    katrja26
    18 минут назад

    ПшёлТыа чего не спасли-то?!


    От людей если только! На сколько я знаю к вывозу они запрещены, а есть охотники загнать на запад...

    Интересное видео. Надо же уже лед, а она еще имеет запас хода

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