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10ноября
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сегодня, 10:08 8

В Минобрнауки РФ хотят создать реестр недобросовестных родителей

В Минобрнауки РФ хотят создать реестр недобросовестных родителей
Фото: deti.mail.ru

В Минобрнауки России разработали законопроект, который предусматривает создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Известия».

В министерстве отметили, что сейчас, согласно Семейному кодексу РФ, россияне, лишенные родительских прав или ограниченные в этих правах, отстраненные от обязанностей опекуна, не могут усыновить ребенка или вновь стать опекунами. Однако на деле все складывается иначе – подобные случаи все-таки происходят. Причина тому – отсутствие порядка взаимного обмена сведениями между компетентными органами.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишет РБК, планируется, что после принятия законопроекта, суды, которые вынесли решение о лишении родительских прав или изъятии детей из-под опеки, будут направлять данные об этом в органы опеки и попечительства.

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#дети #жизнь #закон

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Комментарии
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  • full

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    2 часа назад

    Полезнее будет список взяточников из работников этой конторы.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    В капиталистических отношения, а по сути в криминально-политической системе строить какие-то планы регистрации недобросовестных родителей - это узаконивание возможностей давления на родителей в интересах наживы. Капитализм ничего иного и не может формировать. Капитализм сам по себе из аморальной сути состоит

  • Поручик Ржевский

    Поручик Ржевский
    1 час назад

    Не вина капитализма в том, что наши не любят жить при нем честно. Честно использовать его возможности, по-сути, безграничные. Ведь во многих других странах это работает. Верно?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Поручик Ржевский

    Не вина капитализма в том, что наши не любят жить при нем честно. Честно использовать его возможности, по-сути, безграничные. Ведь во многих других странах это работает. Верно?



    Вот как раз вина капитализма и есть во всех проблемах общественных отношений.

    Ведь всякий понимает, что только при капитализме прорастает принцип "деньги есть и совесть есть,а денег нет и совести нет" потому, что без денег сдохнет.

    При социализме обеспечит всем, чтоб работал и не сдох. Не допустят до такого.

    Вобщем прикапитализме в одиночку защищай свою жизнь, а при социализме общество ПОМОГАЕТ защищать.

    Вот и какая из этих двух систем получается аморальна?

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Поручик Ржевский

    Не вина капитализма в том, что наши не любят жить при нем честно.



    Ты забыл после слова "наши", написать слово "чиновники"...

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Давно пора,число берущих детей под опеку ради денег,наверно уменьшится

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    OT

    Ведь всякий понимает, что только при капитализме прорастает принцип "деньги есть и совесть есть,а денег нет и совести нет" потому, что без денег сдохнет.



    Я не понимаю, поподробней плиз, особенно про совесть... У меня деньги есть, а совести всего 18 сантиметров, где логика?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Терапевт

    OT

    Ведь всякий понимает, что только при капитализме прорастает принцип "деньги есть и совесть есть,а денег нет и совести нет" потому, что без денег сдохнет.



    Я не понимаю, поподробней плиз, особенно про совесть... У меня деньги есть, а совести всего 18 сантиметров, где логика?



    Она вся у вас в страхе потери возможностей иметь эти деньги, если судьба так поставит вопрос. Какая это совесть? Вот если нет такого страха, то тогда вы по неволе о совести озаботитесь, а такой страх убивает только социализм.

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