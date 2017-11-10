В Минобрнауки РФ хотят создать реестр недобросовестных родителей
В Минобрнауки России разработали законопроект, который предусматривает создание единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, пишут «Известия».
В министерстве отметили, что сейчас, согласно Семейному кодексу РФ, россияне, лишенные родительских прав или ограниченные в этих правах, отстраненные от обязанностей опекуна, не могут усыновить ребенка или вновь стать опекунами. Однако на деле все складывается иначе – подобные случаи все-таки происходят. Причина тому – отсутствие порядка взаимного обмена сведениями между компетентными органами.
«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как пишет РБК, планируется, что после принятия законопроекта, суды, которые вынесли решение о лишении родительских прав или изъятии детей из-под опеки, будут направлять данные об этом в органы опеки и попечительства.
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