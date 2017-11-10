Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: эстонский музыкант Танел Йоаметс

В пятницу, 10 ноября, в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с эстонским музыкантом Танелом Йоаметсом. Он расскажет о том, когда начал проявлять свои музыкальные способности и почему не стал математиком.

Также слушатели узнают, почему Танел любит бывать в Благовещенске и называет рубеж 1980-1990-х годов самым счастливым временем. Побеседует с гостем Михаил Митрофанов. Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL