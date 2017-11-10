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10ноября
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Непогода спровоцировала утренние ДТП в Благовещенске

Непогода спровоцировала утренние ДТП в Благовещенске
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

С утра 10 ноября в Благовещенске шел снег, из-за чего на дорогах произошло несколько автомобильных аварий. В одном из ДТП пострадали автобус и легковые автомобили.

Так, по сообщениям очевидцев, аварии случились на перекрестках улиц Чайковского – Северной и Театральной – Заводской. В социальных сетях сообщают, что в первом случае пострадали люди, во втором по цепочке столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля. ДТП спровоцировали дорожные заторы.

На перекрестке улиц Амурской и Театральной в аварию попала машина такси. Также ДТП зафиксировали в районе дома № 17 по улице Студенческой.

Официальной информации о происшествиях пока не поступало.

Просмотров всего: 2873

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    4 часа назад

    Это не непогода, это водятлы провоцируют ДТП.

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    4 часа назад

    Антон Патоков

    Это не непогода, это водятлы провоцируют ДТП.



    +++ аварий и без снега каждый день не меньше.



  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    тем не менее скользко!, а дорожников нет))) это же вовсе не снег!!!!!

  • Hirurg

    Hirurg
    3 часа назад

    да какая непогода, снежочек немножко пошел.. И паникеры стукаться начали)))

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

    При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.



    ПДД

  • Проходимец

    Проходимец
    2 часа назад

    Все верно, и на переобувку эта осень дала достаточно времени

  • mc28rus

    mc28rus
    2 часа назад

    Бред полный, сегодня ехал через весь город и нигде намека не было на скользкий асфальт. Машина не буксует и не скользит при торможении. Видимо на лете еще катаются, а это не погода виновата а отсутствие мозгов в голове.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    бэлин, действия заклятия кончилось.. нужно вывозить попов на освящение дорог. Говорят помогает, ага.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    ВрангельШмидт

    Антон Патоков

    Это не непогода, это водятлы провоцируют ДТП.



    +++ аварий и без снега каждый день не меньше.



    нехорошая понимаешь погода..

    З.Ы. Зря вы так на водятлов..

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Ездить надо на резине по сезону, и скоростной режим с пдд соблюдать и будет счастье, а то такое ощущение что какая-то эпидемия дебилизма на дорогах.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    В центре не скользко было, а по Чайковского от Конной точно и до Спиртзавода часов в 9 утра наледь была как стекло. Все буквально крались. Я на зимней резине, скорость 50 км/ч и то шлифует, то АBC срабатывала. Нигде намека не было на посыпку дороги.

  • ЕКВ

    ЕКВ
    39 минут назад

    То же самое по Новотроицкому шоссе. ехала от Чигирей в 8 утра. Резина зимняя. Сплошной лед.

  • mc28rus

    mc28rus
    2 минуты назад

    может просто надо поставить НОВУЮ зимнюю резину (как вариант)?!

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