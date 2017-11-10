Непогода спровоцировала утренние ДТП в Благовещенске

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

С утра 10 ноября в Благовещенске шел снег, из-за чего на дорогах произошло несколько автомобильных аварий. В одном из ДТП пострадали автобус и легковые автомобили.

Так, по сообщениям очевидцев, аварии случились на перекрестках улиц Чайковского – Северной и Театральной – Заводской. В социальных сетях сообщают, что в первом случае пострадали люди, во втором по цепочке столкнулись маршрутный автобус и два легковых автомобиля. ДТП спровоцировали дорожные заторы.

На перекрестке улиц Амурской и Театральной в аварию попала машина такси. Также ДТП зафиксировали в районе дома № 17 по улице Студенческой.

Официальной информации о происшествиях пока не поступало.