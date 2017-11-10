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Снежно и до плюс 2 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 10 ноября

Снежно и до плюс 2 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 10 ноября
Фото: Pikabu

В Амурской области 10 ноября будет облачно с прояснением. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – с порывами до 15 метров в секунду. Температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов. На севере термометры покажут от нуля до минус 5, местами – около минус 10.

В Благовещенске в 7 утра было 4 градуса мороза. Западный ветер дул со скоростью 1-4 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснением. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 13 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до плюс 2, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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