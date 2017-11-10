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10ноября
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сегодня, 09:00 6

Третий пол официально признан в Германии: обзор прессы

Третий пол официально признан в Германии: обзор прессы
Фото: www.glavny.tv

Штрафы за непропуск пешеходов повысились; на смену человеческим костям приходят металлические импланты; открыт памятник дяде Степе; американке почти удалось ограбить банк – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Из «Российской газеты» вы узнаете том, что с сегодняшнего дня штраф за непропуск пешехода на «зебре» будет на 1 000 рублей больше, чем вчера. Правда, вынести максимальное наказание в 2,5 тысячи рублей может только сотрудник ДПС, поймавший нарушителя-непропусканта на месте. Но возле каждого перехода инспектора не поставить…

Кстати, всех сотрудников правоохранительных органов – с профессиональным праздником!

Также в номере

Еще пишут о том, что в Германии официально признали «третий пол». Но здесь речь все-таки не об ориентации, а о смене медицинского термина. И, чтобы не загружать вас, просто адресую к заметке «Мистер Икс», Кстати, к концу 2018 года, помимо традиционных мужского и женского, в графе пола также появится пункт «смешанный» или «иной».

Еще с интересом прочёл том, что импланты из металла вот-вот заменят человеческие кости – над этим работают учёные из НИТУ «МИСиС». Прочитав материал «Сам себе киборг», я так и не понял, как расшифровывается эта аббревиатура, но зато уяснил, что в скором времени определение «железный человек» можно будет понимать буквально.

И, возвращаясь ко Дню российской полиции, назову заметку о том, что в Усолье-Сибирском открыли памятник дяде Стёпе.

Не пропусти

Далее «Российская газета-Неделя», где под заголовком «Дадут газу» рассказывается, что Дмитрий Медведев (это глава правительства) обсудил с главой Газпрома Миллером газификацию населенных пунктов страны.

Не напрягая вас цифрами, скажу лишь, что газификация идет успешно, газифицируют на многие миллиарды – девать ведь газ куда-то надо. Правда, сомнения в пользе газификации вызывает сегодняшняя статья в «Российской газете» о том, как взрыв газа в многоквартирном доме в Ижевске унёс жизни трёх человек и уничтожил целый подъезд.

Очень интересно

Кстати, о 100-летии образования советской милиции: корреспондент «Амурской правды» Ирина Ворошилова написала большой и очень интересный материал, в котором рассказала о громких и подчас курьёзных преступлениях и расследованиях советских и перестроечных времен (речь, понятно, об амурских милиционерах). Например, из эпизода о «хлопковом деле» вы узнаете, как таджикские чабаны прятали миллионы сворованных партийно-советской элитой рублей в кизяках из овечьего помёта.

А то еще один эпизод – сегодня достаточно смешной, а тогда… Так вот, разрабатывали взяточника, оставили у него в кабинете меченые купюры, а когда вошли оперативники, денег не оказалось. Куда подевались?

Ну вот, прочтите – узнаете. Я прочел. Я знаю.

Полный абзац

Далее «Комсомольская правда», в которой говорится о том, что кандидатка в президенты России Ксения Собчак на канале CNN, не стесняясь, обругала родное государство. Впрочем, не думаю, что это вас удивит. Мы и сами это делаем. Но мы – патриоты, мы ругаем его на своей кухне. А не кухне новостей наших противников. Согласны?

На посошок

Напоследок «Мир новостей», где (заметку называю в качестве пятничного «бантика») рассказывается о том, как жительница США поехала грабить банк на такси. Да еще и взяла с собой 6-летнюю дочь. Успешно забрав у кассира наличные, дама спокойно вышла из учреждения и снова села в такси, которое поджидало ее у входа. И всё бы закончилось хорошо, если бы водитель не позвонил в полицию и не нажаловался на женщину, оставившую девочку рядом с «чужим дядей». Как это по-английски – чьюжой uncle.

Ну и всё, и приветик, и хорошей вам пятницы!

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#СМИ

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Комментарии
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  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Не читая статьи, по одному заголовку хочу сказать журналисту очередной раз, хватит копаться в чужом дерьме и освещать чужой нам народ, пусть они там хоть русалок разводят! У нас своих новостей хватает которые нужно развивать, более культурных, хватит разлагать общество этими дерьмовыми новостями !

  • OT

    OT
    1 час назад

    Запад вообще для нас как инопланетяне

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    ЖОРДЖio

    Не читая статьи, по одному заголовку хочу сказать журналисту очередной раз, хватит копаться в чужом дерьме и освещать чужой нам народ, пусть они там хоть русалок разводят! У нас своих новостей хватает которые нужно развивать, более культурных, хватит разлагать общество этими дерьмовыми новостями !



    Ну надо же хоть какую-то чушь бесполезную пособирать, а то без работы останется.

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    OT

    Запад вообще для нас как инопланетяне



    Говори за себя, зачем за всех говоришь? У каждого своё мнение, так и пиши "Запад вообще для МЕНЯ как инопланетяне"...

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    ..и хромосомный анализ не смог определить её принадлежность к одному из двух полов...

    ну почему мутации и генетические сбои и любые отклонения от нормы нужно обязательно

    обзывать полом.

    если вдруг у них любовь почему то они пытаются назвать это браком? Ведь брак это союз между мужчиной и женщиной. А другие союзы называются по другому..

    а вот пол подавай отдельно

    как то не логично

  • OT

    OT
    55 минут назад

    Терапевт

    OT

    Запад вообще для нас как инопланетяне



    Говори за себя, зачем за всех говоришь? У каждого своё мнение, так и пиши "Запад вообще для МЕНЯ как инопланетяне"...



    И вы это терапевт?

    Вы как терапевт должны понимать что такое "создание социальной среды"

    Разве вам не известны случаи нахождение ребенка -маугли? И что вы как терапевт обнаружите в этом маугли? Конечно среду обитания. Вот потому это для всех нас маугли как и в данной проблеме для всех нас инопланетяне на западе

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