Амурская область попала в число регионов с самой высокой заболеваемостью сифилисом

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Приамурье по заболеваемости сифилисом вышло на второе место среди регионов России. Показатель заболеваемости в регионе – 38,25 случая на 100 тысяч человек. Выше только в республике Тыва – 43,21 случая. При этом в среднем по стране уровень заболеваемости – 14,01 случая. Также в лидерах Бурятия, Иркутская и Томская области. Уровень заболеваемости в этих регионах с января по сентябрь 2017 года, по данным ведомства, оказался в 2-3 раза выше, чем средний показатель по России. В группе риска – люди, ведущие асоциальный образ жизни, а также мигранты. Реальная заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики, говорят эксперты.

«Сейчас диагностику в основном проводят частные организации. Они сами лечат пациентов, но эти сведения не попадают в официальную статистику. ВИЧ-инфекция может предварительно диагностироваться в частных клиниках, но за подтверждением результатов пациента обязательно отправляют в госучреждение. А с сифилисом такого нет. Болезнь успешно лечится, поэтому на государственном уровне за ней следят не очень внимательно», – пояснил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В стране в целом относительно благополучная ситуация, отметили в Роспотребнадзоре. С января по сентябрь этого года сифилисом в России заразились 20,5 тысячи человек. Годом ранее уровень был выше на 8 %.