Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства готовятся к World Skills (видео)

Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства сейчас больше времени проводят в мастерских, чем на парах. Ребята готовятся к предстоящему региональному чемпионату рабочих профессий World Skills. В этом году колледж на соревнованиях представят десять самых способных и талантливых молодых людей.

Чемпионат пройдет уже в декабре. Одна из компетенций конкурса – кирпичная кладка. В мастерской студенты отрабатывают задания прошлогоднего чемпионата, выполняют новые задания. Молодым мастерам нужно в точности повторить чертеж, аккуратно работать с цементом.

«В прошлом году выступал в первый раз, поэтому стеснялся, чувствовал себя некомфортно, волновался. Были нюансы в кладке. Но ничего, мастер подходила и успокаивала, указывала на ошибки», – говорит студент колледжа Анатолий Сыпало.

В этом году колледж на чемпионате представят 10 студентов в четырех компетенциях. Традиционно в соревновании примут участие сварщики. Впервые свои силы попробует 20-летний Олег Спицын. Со сварочным аппаратом он работает только в седьмой раз, но уже умеет многое.

«Сварку в руки я взял в сентябре, на первой практике. На третьем занятии уже хорошо стало получаться. Отрабатываем разные швы. Нет, не обжигался. Самое главное – соблюдать требования безопасности, и всё», – отмечает Олег.

Автомеханики практикуются в устранении поломки рулевой тяги. Если нужно, могут отремонтировать двигатель, стойки и тормоза автомобиля. Чаще всего студенты чинят российские и японские машины. На региональном этапе World Skills они будут устранять неполадки отечественных автомобилей. Если дойдут до всероссийского – будут «хозяйничать» под капотом элитных авто. В прошлом году финалисты конкурса чинили «ауди».

«Ребята все одинаковые, готовятся все одинаково, просто это все будет зависеть от самого человека. Понимаете – это психологически тяжело, когда такая конкуренция. Да, конечно, мы где-то и отстаем. Но мы стараемся, чтобы наши ребята были на таком же уровне, как и все», – говорит директор Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Елена Мельникова.

Областной чемпионат World Skills будет проходить в том числе и на базе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Это учебное заведение не первый год является региональным координационным центром соревнований.