В Серышевском районе полицейские преследовали автомобиль, в котором перевозился наркотик

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В Приамурье полицейские задержали нескольких человек, которые пытались скрыться от стражей порядка на автомобиле. Как оказалось, в машине были наркотики. Теперь амурчанам предстоит ответить по закону.

Инцидент произошел в одном из сел Серышевского района. Одна из машин попыталась скрыться от Госавтоинспекторов, ее водитель увеличил скорость. Экипаж ДПС начал преследовать этот автомобиль. Во время движения из иномарки были выброшены мешки. Как впоследствии установили эксперты, в них находилось около 6 килограммов марихуаны.

С помощью громкоговорителя полицейские предупредили водителя, что применят табельное оружие. Тот, однако, продолжил движение. Тогда инспектор ДПС открыл огонь по задним колесам машины. В результате авто было остановлено в окрестностях соседнего населенного пункта.

В машине находились трое человек. Водитель и пассажиры попытались скрыться в поле. В итоге пассажиров полицейские задержали и доставили в дежурную часть, а водитель сам явился в полицию с повинной.

Предварительно установлено, что наркотик принадлежит пассажирам автомобиля – местным жителям. «Дурь» они хотели использовать для личного потребления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В отношении амурчан возбудили уголовное дело. Кроме того, в отношении водителя были составлены административные протоколы. Рулевого наказали 10-ю сутками административного ареста.