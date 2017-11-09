Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:49 3

Приамурье вошло в тридцатку регионов с самым доступным в ипотеку жильем

Приамурье вошло в тридцатку регионов с самым доступным в ипотеку жильем
Фото: 360tv.ru

«РИА Рейтинг» провело исследование, касающееся доступности ипотеки в регионах. В результате был составлен «Рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку – 2017». Приамурье по этому показателю вошло в тридцатку лучших.

Всего в рейтинге 84 места, и Амурской области отвели 29-е. Исследование показало, что приобретение квартиры в ипотеку в 2017 году доступно 28,9 % амурских семей. При этом в 2015 году этот показатель был только 17,9 %.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. Так, в ЯНАО покупка квартиры в ипотеку в 2017 году доступна 66,3 % семей, а в ЧАО – 56,1 %.

Замкнули рейтинг Крым, Ингушетия и Дагестан – 82, 83 и 84 места соответственно. Здесь доля семей, которым доступно приобретение квартиры в ипотеку в 2017 году, не превышает 10 %.

Просмотров всего: 195

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    брехня

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Новобурейском простились с погибшим Андреем Новокрещеновым
Эксклюзив 23

Благовещенцев взволновала судьба Вознесенского кладбища, превратившегося в свалку
Общество 1

«Убийство в "Восточном экспрессе"», «Дело храбрых», «Маленький вампир»: кинопремьеры недели
Общество 41

«Долой коррупцию»: житель Благовещенска вышел на одиночный пикет