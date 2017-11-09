Приамурье вошло в тридцатку регионов с самым доступным в ипотеку жильем

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Всего в рейтинге 84 места, и Амурской области отвели 29-е. Исследование показало, что приобретение квартиры в ипотеку в 2017 году доступно 28,9 % амурских семей. При этом в 2015 году этот показатель был только 17,9 %.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области. Так, в ЯНАО покупка квартиры в ипотеку в 2017 году доступна 66,3 % семей, а в ЧАО – 56,1 %.

Замкнули рейтинг Крым, Ингушетия и Дагестан – 82, 83 и 84 места соответственно. Здесь доля семей, которым доступно приобретение квартиры в ипотеку в 2017 году, не превышает 10 %.