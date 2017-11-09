Житель амурского села до смерти избил инвалида

Фото: zanoza-news.com

В Белогорском районе будут судить жителя села Никольское. Мужчину обвиняют в избиении инвалида, после которого тот скончался.

По версии следствия, трагедия произошла в сентябре этого года. Мужчина поссорился со своим приятелем, являющимся инвалидом второй группы. Конфликт возник на почве употребления спиртного. Амурчанин взял металлический прут, которым нанес удары по голове инвалиду. В результате нападения тот скончался на следующий день.

9 ноября уголовное дело в отношении мужчины направили в Белогорский городской суд. Амурчанину грозит до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области. Отмечается, что житель села уже был судим ранее.