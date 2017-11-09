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9ноября
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Благовещенских детей начали проверять на туберкулез через «Диаскинтест»

Благовещенских детей начали проверять на туберкулез через «Диаскинтест»

В этом году в России начали по-новому диагностировать туберкулёз. Теперь школьникам вместо пробы Манту ставят российский инновационный препарат «Диаскинтест». Поставить его должны всем школьникам с 8 до 17 лет в обязательном порядке. В школах Благовещенска уже начали эту процедуру.

Среди противопоказаний нового препарата – ОРВИ, аллергическая реакция или обострение хронических заболеваний. Перед процедурой проверяют самочувствие ребёнка.

В 6-м лицее Благовещенска таким образом протестировали 300 учеников. Главное преимущество «Диаскинтеста» в том, что он сразу показывает, инфицирован человек палочкой Коха или нет.

«"Диаскинтест" в этом году мы проводим впервые, до этого была проба Манту. Он отличается тем, что это 100 % результат. Либо есть, либо нет инфицирования. Если реакция есть, то она положительная. Либо папула, либо будет красное пятнышко. Если отрицательная, то ничего не будет», – сказала фельдшер лицея № 6 Благовещенска Ирина Шатаева.

Если реакция положительная, то ребенка направят в противотуберкулёзный диспансер. Там поясняют – у пробы Манту, которая была изобретена в 1920 году и современного «Диаскинтеста» есть как сходство, так и различие.

«Сходство в том, что методика постановки идентична, точно также внутрикожно вводится 0,1 миллилитра вещества. При этом через три дня проводится оценка результата. Отличие в том, что в препарате "Диаскинтест" есть два специфических белка, которые есть только в дикой туберкулезной палочке, которой нет в вакцинном штамме. "Диаскинтест" не реагирует на вакцинный штамм, а реагирует только на наличие настоящей туберкулезной палочки, которая может вызвать заболевание в организме ребёнка», – рассказала главный внештатный детский специалист по фтизиатрии министерства здравоохранения Амурской области Ольга Каракулова.

Подхватить инфекцию можно от больного туберкулёзом легких. При кашле, чихании и даже разговоре больной распространяет капли мокроты, которые содержат возбудителей болезни.

Среди симптомов проявления туберкулёза: периодическое продолжительное повышение температуры тела до 37,3 – 37,5 градусов во второй половине дня; раздражительность; беспричинная усталость; потливость без видимых причин, особенно в ночное время; продолжительный кашель с небольшим количеством мокроты (более 3 недель); ухудшение аппетита; снижение веса.

По сравнению с российскими показателями заболеваемость туберкулезом в Амурской области высокая. В 2016 году туберкулёзом заболели 36 амурских детей. В этом году – уже 31 ребёнок. Лечение может длиться до года и более. Сейчас в амурских школах с помощью «Диаскинтеста» медики выясняют, нет ли среди школьников заболевших.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад



    Теперь школьникам вместо пробы Манту ставят российский инновационный препарат «Диаскинтест».



    Мдауж, думал его совсем изъяли, ан нет

    Что там кстати с проверкой смерти 6-летней девочки от этой иновационной разработки? В инете ничо не нашел

    По всем СМИ кричали о проверки, о поручениях министра, о следствии,

    а об их результатах скромно умолчали.

    Смертельный Диаскинтест

    Ну а че, два года прошло всё забылось.

  • Елена2

    Елена2
    52 минуты назад

    В классе моего ребёнка многим поставили и в том числе моему , вроде все выжили

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