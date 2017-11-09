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Суд: Благовещенский судостроительный завод не должен реставрировать архиерейский дом и братскую могилу

Суд: Благовещенский судостроительный завод не должен реставрировать архиерейский дом и братскую могилу

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел заявление Благовещенского судостроительного завода. Предприятие добивалось, чтобы с него сняли обязательство отреставрировать архиерейский дом и братскую могилу.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2017 года на территории завода проводила проверку областная госинспекция по охране объектов культурного наследия. В итоге предприятию выдали предписание, которым обязали отреставрировать архиерейский дом и братскую могилу 92 красногвардейцев – эти объекты находятся на территории завода. Завод же счел, что не обязан этим заниматься.

Заявление Благовещенского судостроительного завода было рассмотрено 7 ноября. Судья признал предписание недействительным как не соответствующее федеральному законодательству.

«Учитывая, что техническое состояние объектов культурного наследия не было зафиксировано до момента проверки, охранное обязательство по объектам в части их технического состояния было оформлено ненадлежащим образом, выводы инспекции о ненадлежащем техническом состоянии объектов суд признал необоснованными», – сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.

Начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант сообщил ИА «Амур.инфо», что судебное решение не вступило в силу и на его обжалование есть месяц.

«Мы с этим решением суда не согласны и будем подавать апелляцию. Федеральный закон говорит, что бремя содержания объектов культурного наследия несет собственник – в настоящее время это судостроительный завод», – пояснил Виталий Ребизант.

Просмотров всего: 1012

#закон #культура #строительство #суды

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Ну-ну,по факту реставрация необходима,но бюрократия не так бумажку составила... Ну и хрен с объектом... Хотя деньги на реставрацию исторических памятников должно выделять Государство...

  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Попы хотят уже отреставрированное здание получить сразу, а не вкладывать в него "пожертвования" ....

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    тортик53

    Попы хотят уже отреставрированное здание получить сразу, а не вкладывать в него "пожертвования" ....



    Причем сразу с проведенными коммуникациями и сетями.

  • Формат

    Формат
    1 час назад

    Считаю, что завод обязан привести в порядок этот памятник исторического наследия! И решение суда здесь ни при чем!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В речку вместе с ряхоносцами...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Формат, поддержите проект реставрации материально,

    кто вам мешает?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Правильное решение суда. С какого перепугу судостроительный завод начнёт реконструкцию объекта к которому он не имеет отношения? Отсудила РПЦ особнячок, пусть теперь и восстанавливает.

  • full

    full
    1 час назад

    Формат

    Считаю, что завод обязан привести в порядок этот памятник исторического наследия! И решение суда здесь ни при чем!



    А что за наследие?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    full

    Формат

    Считаю, что завод обязан привести в порядок этот памятник исторического наследия! И решение суда здесь ни при чем!



    А что за наследие?



    Купальня с послушницами непослушными и разврат вниз по течению гонорейному.

  • Myxira

    Myxira
    32 минуты назад

    Генрих VI

    Правильное решение суда. С какого перепугу судостроительный завод начнёт реконструкцию объекта к которому он не имеет отношения? Отсудила РПЦ особнячок, пусть теперь и восстанавливает.



    К тому же заводу дача досталась отнюдь ни как памятник культурного наследия, коим ее признали сравнительно недавно, как вновь выявленный объект, а после того, как там располагались склады, детский дом и пр. В каком виде было передано здание после предыдущих хозяев? И в каком статусе?

    Добить непредвиденными и неоправданными тратами завод, едва держащийся на плаву, оставить людей без работы - очень православно...

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    На готовенькое харярясцы раскрыли свое гузно...

  • Asom

    Asom
    18 минут назад

    Генрих VI

    Отсудила РПЦ особнячок



    ???

  • Asom

    Asom
    16 минут назад

    Так понимаю, братскую могилу 92 красногвардейцев тоже - "в речку", не приводить в порядок и т. д.

  • Хмык

    Хмык
    14 минут назад

    Тут всё как-то запущено.

    Собственник должен проводить реконструкцию. Кто собственник? Завод или РПЦ?

    Суд отказал, по причине того, что не доказано плохое состояние здания. Тут вообще без вопросов. Суд прав. Картинка вполне нормальная.

    Радует конечно деятельность министерства, но... почему именно это неплохо сохранившееся здание, где-то на задворках? В городе мало развалин-памятников архитектуры?

    На той же Северной есть здание без полов, без крыши, которое рушится уже лет двадцать. На нем табличка - "разбирать нельзя ибо памятник архитектуры". Может лучше сюдасилы приложить, а не заниматься темными делишками?

  • Asom

    Asom
    13 минут назад



    выводы инспекции о ненадлежащем техническом состоянии объектов суд признал необоснованными



    Короче, суд признал, что развалины архиерейского дома и братской могилы - в надлежащем техническом состоянии.

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    Почитай Твардовского ...

    Переправа, переправа!

    Берег левый, берег правый,

    Снег шершавый, кромка льда.,

    Кому память, кому слава,

    Кому темная вода, -

    Ни приметы, ни следа.

  • Asom

    Asom
    11 минут назад

    Ну, я хотя и не люблю большевичков, на разорять их могилу не стал бы. Оставлю это местным.

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