Суд: Благовещенский судостроительный завод не должен реставрировать архиерейский дом и братскую могилу

Арбитражный суд Амурской области рассмотрел заявление Благовещенского судостроительного завода. Предприятие добивалось, чтобы с него сняли обязательство отреставрировать архиерейский дом и братскую могилу.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2017 года на территории завода проводила проверку областная госинспекция по охране объектов культурного наследия. В итоге предприятию выдали предписание, которым обязали отреставрировать архиерейский дом и братскую могилу 92 красногвардейцев – эти объекты находятся на территории завода. Завод же счел, что не обязан этим заниматься.

Заявление Благовещенского судостроительного завода было рассмотрено 7 ноября. Судья признал предписание недействительным как не соответствующее федеральному законодательству.

«Учитывая, что техническое состояние объектов культурного наследия не было зафиксировано до момента проверки, охранное обязательство по объектам в части их технического состояния было оформлено ненадлежащим образом, выводы инспекции о ненадлежащем техническом состоянии объектов суд признал необоснованными», – сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.

Начальник Государственной инспекции по охране культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант сообщил ИА «Амур.инфо», что судебное решение не вступило в силу и на его обжалование есть месяц.

«Мы с этим решением суда не согласны и будем подавать апелляцию. Федеральный закон говорит, что бремя содержания объектов культурного наследия несет собственник – в настоящее время это судостроительный завод», – пояснил Виталий Ребизант.