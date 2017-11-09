«Крылья»: в благовещенском доме ребенка ждут тех, кто подарит семью трехлетнему Сереже

С первых дней своего появления на свет мальчик не знает родительской заботы. Мама отказалась от него сразу после рождения. С двух месяцев малыш познаёт мир со своим педагогом. Именно в этом возрасте, сразу после больницы, он попал в социальное учреждение.

Сейчас Сереже почти 3 года. Он отличается от других повышенной эмоциональностью и настороженно относится к чужим людям. Поэтому, говорят воспитатели, если ребенок будет воспитываться в семье, то очень привяжется к близким.

«У него сформированы навыки самообслуживания. Он самостоятельно кушает, пьёт из чашки. Умеет приносить стульчик к обеденному столу, знает своё место, знает, где находится его кроватка, где мы моем руки, где мы занимаемся, играем. Очень хорошо ориентируется в помещении, знает всех взрослых и детей», – рассказала учитель-дефектолог Елена Алексеева.

Сережа очень любит игрушки, над которыми нужно долго и упорно подумать. За это воспитатели прозвали его смышлёнышем.

Мальчик при рождении весил почти 2,5 килограмма, но быстро набрал нужный вес. А вот произносить слова для Серёжи пока проблема – у малыша расщелина верхнего нёба. Он ежедневно занимается с дефектологом и пытается произносить звуки.

«Таким детям у нас делают пластику, но только после 6 лет в специализированных учреждениях – Чита, Новосибирск, Москва. Ставят пластинку. Только после этого ребенок может нормально начать разговаривать, чтобы понятно было. А у маленьких пока только так», – поделилась врач-педиатр Елена Мингалова.

В январе Сереже исполнится три года, и мальчика должны будут перевести из благовещенского дома ребенка в детский дом. Но самый лучший для него вариант – попасть в семью. При индивидуальном подходе такие дети развиваются гораздо быстрее.

Желающие усыновить мальчика могут звонить по номеру 8 (4162) 200-249.