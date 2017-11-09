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Оформление снежного городка в Белогорске посвятят ЧМ по футболу–2018

Оформление снежного городка в Белогорске посвятят ЧМ по футболу–2018
Фото: img.fifa.com

Снежные и ледовые персонажи на главной площади Белогорска поиграют в футбол. В этом году оформление снежного городка решили посвятить чемпионату мира по футболу–2018, финал которого пройдет летом в России. Центральную новогоднюю площадку города украсят 8 снежных фигур.

Почетное место займут главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Снежным скульпторам предстоит изготовить из снега фигуры старика и Золотой рыбки, Медведя и Маши, Лисы и символа следующего года по восточному календарю – Собаки. Всех персонажей изобразят с футбольными мячами. На площади также появится снежная фигура официального талисмана чемпионата – волка Забиваки.

Кроме того, из снега изготовят две горки. Одну из них построят в виде большого футбольного мяча. На центральной площади Белогорска установят пятискатный игровой комплекс, искусственную 15-метровую ель и фотозону «Олени с санями».

Сказочный городок оградят от проезжей части декоративным забором с тремя входными арками. Центральный вход оформят в виде замка с башнями. Забор и детскую горку украсят символикой финала чемпионата. Всего на изготовление городка потребуется около 500 кубов снега. Материал выработает муниципальная снежная пушка.

Сейчас в администрации города завершается разработка документации для аукциона на строительство снежного городка на площади имени 30-летия Победы. Его планируют объявить уже на следующей неделе.

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#Белогорск #Новый год #праздники #спорт

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