Для доступности полетов из ДФО авиаперевозчикам могут выделять субсидии на долгий срок

Фото: minvr.ru

Минвостокразвития внесло предложение о предоставлении субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России на долгосрочной основе. Эта мера должна помочь дальневосточникам летать по доступным ценам, считают в министерстве.

Проблему транспортной доступности для жителей ДФО обсудили на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений», – отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2018 году деньги из федерального бюджета на субсидирование авиаперевозок дальневосточникам должны обеспечить в приоритетном порядке – президент Владимир Путин подписал соответствующее поручение.

Для того чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, Минвостокразвития предложило предоставить авиаперевозчикам субсидии на более долгосрочной основе.