Амурчанина, совершавшего преступления в другом регионе, опознали по отпечаткам пальцев

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В Белогорском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя местного села Амурское. Мужчину обвиняют в уклонении от административного надзора: он выехал из Приамурья, несмотря на запрещение суда.

В 2015 году Благовещенский городской суд установил за амурчанином административный надзор на 3 года с рядом ограничений. Вопреки этому, по версии дознания, мужчина в апреле 2016 года выехал в Благовещенск, а затем и за пределы Амурской области. Там он совершил преступления, был заключен под стражу, при этом амурчанин назвался вымышленным именем.

В ходе дознания мужчина был объявлен в федеральный розыск, его личность удалось установить с помощью базы данных дактилоскопического учета.

За выезд из области амурчанину грозит до одного года лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.