Пропавший амурчанин прочитал в Интернете, что его ищут, и нашелся
22-летний амурчанин Александр Шустваль, который пропал 2 ноября, увидел в Интернете, что его разыскивают, и сразу вышел на связь с родственниками. Он рассказал, что находится в гостях у друга в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр ушел из дома в Благовещенске в обед 2 ноября, и до утра 9 ноября его местонахождение было неизвестно.
В поисково-спасательном отряде «Амур» подтвердили, что юноша жив и здоров, с ним ничего не произошло.
Из дома он ушел сам и поехал в гости к приятелю. В ноябре молодой человек собирается идти в армию, а недавно его уволили с работы. В четверг, 9 ноября, он созвонился с родственниками и пообещал, что в понедельник приедет домой, сейчас у него нет денег.
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