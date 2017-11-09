Пропавший амурчанин прочитал в Интернете, что его ищут, и нашелся

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр ушел из дома в Благовещенске в обед 2 ноября, и до утра 9 ноября его местонахождение было неизвестно.

В поисково-спасательном отряде «Амур» подтвердили, что юноша жив и здоров, с ним ничего не произошло.

Из дома он ушел сам и поехал в гости к приятелю. В ноябре молодой человек собирается идти в армию, а недавно его уволили с работы. В четверг, 9 ноября, он созвонился с родственниками и пообещал, что в понедельник приедет домой, сейчас у него нет денег.