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Пропавший амурчанин прочитал в Интернете, что его ищут, и нашелся

Пропавший амурчанин прочитал в Интернете, что его ищут, и нашелся

22-летний амурчанин Александр Шустваль, который пропал 2 ноября, увидел в Интернете, что его разыскивают, и сразу вышел на связь с родственниками. Он рассказал, что находится в гостях у друга в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр ушел из дома в Благовещенске в обед 2 ноября, и до утра 9 ноября его местонахождение было неизвестно.

В поисково-спасательном отряде «Амур» подтвердили, что юноша жив и здоров, с ним ничего не произошло.

Из дома он ушел сам и поехал в гости к приятелю. В ноябре молодой человек собирается идти в армию, а недавно его уволили с работы. В четверг, 9 ноября, он созвонился с родственниками и пообещал, что в понедельник приедет домой, сейчас у него нет денег.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Скромная

    Скромная
    45 минут назад

    Слов нет! У таких людей ни стыда ни совести!

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    43 минуты назад

    Усть-Ивановка. Я не удивлен.

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    41 минута назад

    Денег нет, но к понедельнику появятся. Значит будет еще новость, что кого-то ограбили, либо что то украли.

  • Талли

    Талли
    34 минуты назад

    Урод.

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