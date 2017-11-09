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9ноября
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сегодня, 15:25 2

Кресло мэра Райчихинска досталось женщине

Кресло мэра Райчихинска досталось женщине
Фото: пресс-служба амурского отделения «Единой России»

В Райчихинске определились, кто станет новым мэром города. Этот пост достался Татьяне Родионовой – члену партии «Единая Россия». Решение депутаты горсовета приняли 9 ноября.

Кандидатуру Родионовой поддержали все 15 депутатов, присутствовавших на заседании, сообщает пресс-служба амурского отделения «Единой России».

На должность главы Райчихинска претендовали трое – Татьяна Родионова, Елена Жаркова и Александр Стадник.

После победы Татьяна Родионова пообещала приложить свои знания и опыт на благо развития города.

Как сообщало Амур.инфо, ранее пост мэра Райчихинска занимал Виктор Радченко. Он оставил должность, поскольку стал депутатом законодательного собрания Приамурья.

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#городская власть #Райчихинск

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    55 минут назад

    Звучит будто райчихинцы растаскивают имущество мэра - кому кресло, кому шкаф, кому стол.

  • олег1975

    олег1975
    10 минут назад

    +++

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