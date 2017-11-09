Кресло мэра Райчихинска досталось женщине

Фото: пресс-служба амурского отделения «Единой России»

В Райчихинске определились, кто станет новым мэром города. Этот пост достался Татьяне Родионовой – члену партии «Единая Россия». Решение депутаты горсовета приняли 9 ноября.

Кандидатуру Родионовой поддержали все 15 депутатов, присутствовавших на заседании, сообщает пресс-служба амурского отделения «Единой России».

На должность главы Райчихинска претендовали трое – Татьяна Родионова, Елена Жаркова и Александр Стадник.

После победы Татьяна Родионова пообещала приложить свои знания и опыт на благо развития города.

Как сообщало Амур.инфо, ранее пост мэра Райчихинска занимал Виктор Радченко. Он оставил должность, поскольку стал депутатом законодательного собрания Приамурья.