В Новобурейском простились с погибшим Андреем Новокрещеновым

В четверг, 9 ноября, в Новобурейском прошли похороны главы поселка Андрея Новокрещенова. Прощание с ним проходило с 11 до 13 часов. Проводить Андрея Сергеевича в последний путь пришли друзья, знакомые, коллеги.

Как рассказали местные жители, погибшего главу привезли в ритуальный зал в закрытом гробу. После отпевания люди простились с Андреем Новокрещеновым.

«Проститься с ним пришло очень много человек. Были даже те, кто с ним лично знаком не был. Были и родственники, и друзья, присутствовали гражданская жена и бывшая супруга. Пришли представители районной администрации, коллеги, советник губернатора. Много добрых слов о нем говорили. Одноклассники его присутствовали. Они, кстати, очень помогали в поисках, шарили по лесам, ноги стерли. Вообще, много неравнодушных помогало. Обычные охотники, которые знать его не знали, и они искали», – рассказала жительница Новобурейского.

Похоронили главу поселка рядом с главой Бурейского района Павлом Семеновичем Штейном.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, его сгоревший автомобиль нашли в районе села Долдыкан Бурейского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 7 ноября стало известно, что поиски прекращены. 8 ноября в администрации поселка подтвердили факт гибели главы Новобурейского Андрея Новокрещенова.