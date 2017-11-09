Режим повышенной готовности вводят в Благовещенске из-за циклона

9 ноября с 18:00 на территории Благовещенска будет введен режим повышенной готовности. Это связано с прохождением через Амурскую область юго-западного циклона.

Как сообщало Амур.инфо, циклон должен принести в регион снегопады, местами они будут сильными. Ожидаются усиление ветра, метель, осложнение обстановки на дорогах. При этом особых перепадов температур воздуха не предвидится.

Пресс-служба администрации Благовещенска уточняет, что 10 ноября местами по южным районам ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах снежный накат, гололедица.

Автолюбителей и пешеходов призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Телефон старшего оперативного дежурного ЕДДС Благовещенска: 518-112.