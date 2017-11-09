Благовещенскому грабителю, напавшему на офис, не стали снижать срок

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Благовещенский суд признал виновным горожанина, который с канцелярским ножом ограбил кредитную организацию. Ущерб превысил 30 тысяч рублей. Суд признал благовещенца виновным в разбойном нападении, но разбойник счел приговор чрезмерно суровым.

Происшествие случилось утром 25 марта 2017 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», испытывая материальные трудности, преступник скрыл лицо капюшоном и одноразовой медицинской маской и вошел в один из офисов кредитной организации в Благовещенске. Подойдя к сотруднице, он приставил к ее лицу лезвие канцелярского ножа и потребовал передать ему деньги. Напуганная девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала ему 31 200 рублей. Грабитель взял их и скрылся.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке в Амурский областной суд.

7 ноября 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Благовещенского городского суда законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.