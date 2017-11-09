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В селе Ромненского района сгорело 700 килограммов сена: подозревают поджог

В селе Ромненского района сгорело 700 килограммов сена: подозревают поджог
Фото: sonnikpro.com

Вечером 8 ноября в селе Поздеевка Ромненского района произошел пожар. Возгорание случилось на сеновале, принадлежащем одному из местных жителей. Несмотря на оперативные действия пожарных, пламя уничтожило 700 килограммов сена.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре по улице Чапаева поступило 8 ноября в 21:15. На место прибыли силы местной пожарной части, которые приступили к тушению. Открытое горение ликвидировали спустя 12 минут.

Огнем уничтожено 700 килограммов сена, еще 300 килограммов повреждены.

В местной пожарной части ИА «Амур.инфо» рассказали, что причиной возгорания мог стать поджог: очевидцы видели убегающих людей. Последствия могли бы быть гораздо серьезнее, если бы местные жители вовремя не сообщили о пожаре.

После случившегося хозяину сеновала стало плохо – у него прихватило сердце. Мужчине вызвали скорую помощь, но все обошлось.

В происшествии разбираются следственные органы.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    3 минуты назад

    "В СЕЛЕ РОМНЕНСКОГО РАЙОНА СГОРЕЛО 700 КИЛОГРАММОВ СЕНА: ПОДОЗРЕВАЮТ ПОДЖОГ" Очередной шедевральный заголовок от амуринфо!! У вас там вообще редактор хоть какой-нибудь есть?

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