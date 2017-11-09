Облачно и снежно: прогноз погоды в Приамурье на 10 ноября

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В Амурской области 10 ноября ночью ожидается увеличение облачности до значительной. В большинстве районов пройдет слабый и умеренный снег. Ветер выберет восточное, юго-восточное направление и разгонится до 3-8 метров в секунду, в отдельных районах – до 13 метров в секунду.

Температура ночью по северу понизится до минус 9…14 градусов, местами – до минус 15…20 градусов, по югу термометры в ночное время покажут 5…10 градусов мороза.

Днем в Приамурье будет облачно, выпадет снег, местами по южным районам снег будет сильным. Восточный ветер, переходящий на северный, разгонится до 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура в дневные часы по северу составит минус 2…7 градусов, по югу – от нуля до минус 5.

В Благовещенске 10 ноября ночью ожидается увеличение облачности до значительной, преимущественно будет без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура составит около 5 градусов мороза. Днём в городе будет облачно с прояснением, выпадет снег. Восточный ветер – с переходом на северный – разгонится до 8-13 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметке ноль градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.