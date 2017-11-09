За бесхозную скважину в Белогорье должны отвечать власти Благовещенска

Природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию Благовещенска принять в муниципальную собственность бесхозную артезианскую скважину, расположенную в районе городского округа Белогорье. Скважина затапливает подворья местных жителей.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалиста областного министерства природных ресурсов провела проверку по обращению жителей Белогорья. Они пожаловались на самоизливающуюся скважину, расположенную вблизи жилых домов.

В ходе проверки было установлено, что бесхозная артезианская скважина находится в неисправном состоянии, и из нее бесконтрольно вытекают подземные воды. Прокуратура выяснила, что у скважины нет собственника, она никем не обслуживается, то есть не исполняются требования законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения аварийных ситуаций.

Также проверка показала, что у скважины не обустроена санитарно-защитная зона, прилегающая к ней территория замусорена бытовыми отходами, что может привести к загрязнению подземных вод, создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В итоге в Благовещенский городской суд было направлено исковое заявление об обязании администрации города Благовещенска в течение трех месяцев поставить бесхозную скважину на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество. И в течение шести месяцев обезопасить скважину в соответствии с установленными нормами. Суд в полном объеме удовлетворил требования природоохранного прокурора.