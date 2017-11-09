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За бесхозную скважину в Белогорье должны отвечать власти Благовещенска

За бесхозную скважину в Белогорье должны отвечать власти Благовещенска

Природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию Благовещенска принять в муниципальную собственность бесхозную артезианскую скважину, расположенную в районе городского округа Белогорье. Скважина затапливает подворья местных жителей.

Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалиста областного министерства природных ресурсов провела проверку по обращению жителей Белогорья. Они пожаловались на самоизливающуюся скважину, расположенную вблизи жилых домов.

В ходе проверки было установлено, что бесхозная артезианская скважина находится в неисправном состоянии, и из нее бесконтрольно вытекают подземные воды. Прокуратура выяснила, что у скважины нет собственника, она никем не обслуживается, то есть не исполняются требования законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, что могло создать угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения аварийных ситуаций.

Также проверка показала, что у скважины не обустроена санитарно-защитная зона, прилегающая к ней территория замусорена бытовыми отходами, что может привести к загрязнению подземных вод, создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В итоге в Благовещенский городской суд было направлено исковое заявление об обязании администрации города Благовещенска в течение трех месяцев поставить бесхозную скважину на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое имущество. И в течение шести месяцев обезопасить скважину в соответствии с установленными нормами. Суд в полном объеме удовлетворил требования природоохранного прокурора.

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#ЖКХ #природа #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Забетонируют да и все. Потом крик будет, что воды нету.

  • Крылья

    Крылья
    3 часа назад

    Там вода ненадлежащего качества. Забавно, что ее считают бесхозной. Вообще-то, собстаеннику было выписано предписание, законсервировать эту скважину. Но у того не хватило 3000000 рублей для этого

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    Ну впрочем всё как и всегда, ничё не меняется ....



    в течение трех месяцев поставить бесхозную скважину на учет





    в течение шести месяцев привести скважину в безопасное состояние в соответствии с установленными нормами.



    а потом полгода можноещё подождать и ещё раз проверить ... а потом ещё можно перепиской с судами позаниматься .. а потом ... потом кто то умрёт - "или Падишах или Осёл"

    А почему бы срок в Неделю не установить? Что там - великий мегаСложный объект? Фронт работ до небес?

    смешные какие то.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Проще вывести Белогорье из состава Благовещенска))

  • Крылья

    Крылья
    1 час назад

    Артюхина В.А.

    Ну впрочем всё как и всегда, ничё не меняется ....



    в течение трех месяцев поставить бесхозную скважину на учет





    в течение шести месяцев привести скважину в безопасное состояние в соответствии с установленными нормами.



    а потом полгода можноещё подождать и ещё раз проверить ... а потом ещё можно перепиской с судами позаниматься .. а потом ... потом кто то умрёт - "или Падишах или Осёл"

    А почему бы срок в Неделю не установить? Что там - великий мегаСложный объект? Фронт работ до небес?

    смешные какие то.



    Сложный. Ее реально уже пытались законсервировать - не получилось. Если память не изменяет, там только проект консервации в миллион двести встал. Пытались просто залить бетоном - не помогло. Вода не очень хорошего качества, поэтому собственник ее и бросил.

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