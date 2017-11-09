Осужден благовещенец, избивший китайца и скрывшийся в Таиланде

Фото: mediasat.info

Благовещенский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю областной столицы. Мужчина был признан виновным в разбойном нападении на гражданина КНР, после которого несколько лет скрывался в Таиланде. Благовещенца приговорили к лишению свободы.

Преступление было совершено в ноябре 2013 года. Горожанин увидел на таможне в Благовещенске у гражданина КНР сумку с деньгами. Он проследил за китайцем и выяснил, где тот живет. На следующий день благовещенец вместе с сообщником – своим знакомым – не только ограбил, но и избил гражданина КНР, похитив у него сумку с деньгами – рублями и юанями, всего на сумму более 5,4 миллиона рублей.

После преступления грабитель забрал большую часть похищенных денег и покинул Россию. Как сообщает прокуратура Амурской области, горожанин скрывался от правосудия в Таиланде почти четыре года.

Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего сумму причиненного ущерба – более 5,4 миллиона рублей.