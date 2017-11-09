Антона Тарана суд приговорил к штрафу в 30 миллионов рублей

Мировой суд вынес приговор по делу известного благовещенского предпринимателя Антона Тарана. Его обвиняли в попытке подкупа. 8 ноября суд вынес приговор.

30миллионов рублей штрафа – такое наказание понес Антон Таран за попытку подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Кроме того, в течение ближайших полутора лет он не сможет занимать руководящие должности.

На попытке подкупа Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали на месте и поместили в изолятор временного содержания. Сначала в качестве меры пресечения для Антона Тарана избрали домашний арест, но позже сменили на заключение под стражу. Судебные слушания по делу начались 6 февраля 2017 года. Уже через неделю Благовещенский городской суд решил, что дело о подкупе является подсудным для мирового судьи. Это решение Антон Таран попытался оспорить, но в апелляционной инстанции решение Благовещенского суда оставили в силе. Уголовное дело передали в мировой суд.

В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом. С заявлением тогда обратились «Амурские коммунальные системы».