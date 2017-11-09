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сегодня, 12:06 16

Антона Тарана суд приговорил к штрафу в 30 миллионов рублей

Антона Тарана суд приговорил к штрафу в 30 миллионов рублей

Мировой суд вынес приговор по делу известного благовещенского предпринимателя Антона Тарана. Его обвиняли в попытке подкупа. 8 ноября суд вынес приговор.

30миллионов рублей штрафа – такое наказание понес Антон Таран за попытку подкупить одного из сотрудников «Амурских коммунальных систем». Кроме того, в течение ближайших полутора лет он не сможет занимать руководящие должности.

На попытке подкупа Антон Таран попался 25 мая 2016 года. Он передал представителю АКС три миллиона рублей за «содействие». Бизнесмен предлагал заключить соглашение об уступке права требования задолженности. Она образовалась между АКС и теми компаниями, руководителем которых являлся предприниматель. Причем сумма долга – свыше 230 миллионов рублей – должна была перейти ему менее чем за 23 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали на месте и поместили в изолятор временного содержания. Сначала в качестве меры пресечения для Антона Тарана избрали домашний арест, но позже сменили на заключение под стражу. Судебные слушания по делу начались 6 февраля 2017 года. Уже через неделю Благовещенский городской суд решил, что дело о подкупе является подсудным для мирового судьи. Это решение Антон Таран попытался оспорить, но в апелляционной инстанции решение Благовещенского суда оставили в силе. Уголовное дело передали в мировой суд.

В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом. С заявлением тогда обратились «Амурские коммунальные системы».

Просмотров всего: 4645

#суды

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Ежык

    Ежык
    4 часа назад

    Ну и столько же за сам приговор...

  • Maikl

    Maikl
    4 часа назад

    Главное что бы взыскали... а то сейчас будет все регистрировать на бабушку, дедушку... и тд...

  • full

    full
    4 часа назад

    Борьба с коррупцией во всей красе.

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    да я думаю, что просто Антону не надо было лезть в политику и надо было слушать, что ему говорят "старшие товарищи"

  • Rick1979

    Rick1979
    4 часа назад

    Обратите внимание на последний абзац новости - "В апреле 2017 года Арбитражный суд признал Антона Тарана банкротом. С заявлением тогда обратились «Амурские коммунальные системы»." т.е. теперь все требования, включая и данный судебный штраф, будут погашаться в рамках дела о банкротстве.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Что это значит?

  • Гуру

    Гуру
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Что это значит?



    Что денег не будет, долг спишется и 5 лет он будет в статусе банкрота

  • stepan28rus

    stepan28rus
    2 часа назад

    Всё честно никому ничего не будет. У нас самый гуманный суд в мире. А все эти судебные процессы для народа (лохов). А вот если бы это был не Таран и утащил из погреба у кого нибудь банку с огурцами тогда другое дело - дали бы три года.

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Сколько он у народа утащил? Думаю это его не последнее наказание

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Как уже надоели эти профанские рассуждения про банку огурцов"... "Писатели" даже не понимает, что Таран не утащил, а давал... о чем тут говорить... какой уже УК...

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    Надоели эти профанские рассуждения что у всех профанские рассуждения. Штучка, прежде чем п...ть, нужно в судах поработать, открыть хотя бы УК РФ (да да, тебе штучка) и да, если бы не адвокаты Тарана, работающие за бабки, хер бы таран отделался штрафом, сел бы года на 3.

  • Питерский

    Питерский
    13 минут назад

    Та еще Штучка

    Как уже надоели эти профанские рассуждения про банку огурцов"... "Писатели" даже не понимает, что Таран не утащил, а давал... о чем тут говорить... какой уже УК...



    Перед тем как дать он взял)))

  • OVOD

    OVOD
    9 минут назад

    А тепличный конечно уже не его на эти 5 лет?

  • Питерский

    Питерский
    8 минут назад

    Алекс Ветер

    Надоели эти профанские рассуждения что у всех профанские рассуждения. Штучка, прежде чем п...ть, нужно в судах поработать, открыть хотя бы УК РФ (да да, тебе штучка) и да, если бы не адвокаты Тарана, работающие за бабки, хер бы таран отделался штрафом, сел бы года на 3.



    Была бы цель его закрыть-его бы закрыли и ни одни а особенно местный адвокат от реального срока не отмазал.Распилили бабки и вопрос закрыт.Парню печать банкрота в карму.....

  • titan28

    titan28
    3 минуты назад

    что за новость - хрен что поймешь - понес наказание 30 миллионов, это когда уже отдал, а таран только должен понести, но никогда не понесет, т.к. он банкрот

    заключили под стражу, а ис под стражи выпускали или там так или сидит, судя по новости наверно еще сидит, судя по фото уже стоит, кто блин пишет так новость?

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