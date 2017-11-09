Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:52 26

Депутаты Госдумы предложили сажать живодеров в тюрьму

Депутаты Госдумы предложили сажать живодеров в тюрьму
Фото: www.vesti.ru

В нижнюю палату парламента поступил законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Его авторы – депутаты Государственной думы единоросы Сергей Вострецов и Владимир Бурматов, эсеры Олег Шеин и Елена Драпеко, сообщает «Коммерсант».

В соответствии с документом, за жестокое обращение с животными, в результате которого они погибли или получили увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Если это деяние совершено в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо было сопряжено с демонстрацией в СМИ или Интернете, то проект предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения.

Такое строгое наказание действующее законодательство не предусматривает.

Изменения, в случае принятия законопроекта, будут внесены в статью 245 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ.

Авторы считают, что принятие этого проекта позволит существенно повысить эффективность предупреждения, пресечения и расследования преступлений в этой области.

Просмотров всего: 446

#животные #закон #российская власть

распечатать

Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • full

    full
    4 часа назад

    Только смерть или увечье? Маловато будет.

  • я-Птичка

    я-Птичка
    4 часа назад

    Живодеров - в тюрьму!

  • Страйкер

    Страйкер
    4 часа назад

    предлагаю сажать и депутатов

  • Страйкер

    Страйкер
    4 часа назад

    которые за 400к в месяц, придумвают очередную херь

  • Lady G

    Lady G
    4 часа назад

    на кол живодёров

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    То есть теперь я курицу зарубить не смогу и кролика убить?

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    DimonS

    То есть теперь я курицу зарубить не смогу и кролика убить?



    да что ты, деревни на зону переедут полностью...

    Если это деяние совершено в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой..(С)..

    почти любой забой скота попадает под это..

  • я-Птичка

    я-Птичка
    3 часа назад

    ну не надо передергивать а?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    я-Птичка

    ну не надо передергивать а?



    у них в передергивании смысл жизни

    в прямом и переносном смысле

  • Скромная

    Скромная
    3 часа назад

    Страйкер

    которые за 400к в месяц, придумвают очередную херь



    Нормальный закон! Цивилизованное общество это общество, которое заботится о животных и причинение вреда животным, карается законом! Давно пора! А то одна безнаказанность. Животные беззащитны, а если и агрессивны, то к ним тоже нужен квалифицированный подход.

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    да, и маниакальных защитников, фанатиков лечить надо принудительно

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    и расскажите это на той же птицефабрике, где у кур забирают еще не рожденных детей, лишая их радости материнства, а потом их убивают в общем хреново с ними там обходятся.

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    в общем закон говнян, в нем будут двойные стандарты, кошаков собак в расход пускать нельзя, а свиней кур говядину можно.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Вот. Как какая-та хрень, так ЛДПР и Единая Россия выступают в единой смычке.

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    говядину в расход, ну

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Нормальный закон. Еда - это необходимость, а садизм - преступление. Еще бы охотников по весне и осени за каждую недострелянную птицу и косулю в тюрьму на пару лет усаживать. Животные страдают не меньше, чем от живодеров. У живодерских хотя бы есть шанс быть вылеченными, а у подранков одна судьба - гноящие раны, мучительная смерть.

  • specc

    specc
    2 часа назад

    Интересно, а когда депутаты госдумы начнут предлагать законы, улучшающие жизнь россиян? А то всё котики, да собачки.

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Кто кто? Эсеры?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Т.е. Пнул какую нить бесхозную собачку тебя атаковавшую и поехал в тюрьму?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    GangstarrТ.е. Пнул какую нить бесхозную собачку тебя атаковавшую и поехал в тюрьму?


    Не.

    Бродячих и злых собачков надо сразу контрольным в голову отстреливать. Чтобы не мучались.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Allgemeine

    Gangstarr

    Т.е. Пнул какую нить бесхозную собачку тебя атаковавшую и поехал в тюрьму?



    Не.

    Бродячих и злых собачков надо сразу контрольным в голову отстреливать. Чтобы не мучались.



    а потом уж в турму

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    Shiftа потом уж в турму


    По какой статье? За убивство нету ж, если собачко не мучалась - значит ты законопослушный гражданин )

    Кстати если собачко дерет кошку - то она преступник. Надо строить тюрьму для блоховозов, ведь зоошиза так люто хочет уравнять в правах людей и объекты своего обожания.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Allgemeine

    Shift

    а потом уж в турму



    По какой статье? За убивство нету ж, если собачко не мучалась - значит ты законопослушный гражданин )

    Кстати если собачко дерет кошку - то она преступник. Надо строить тюрьму для блоховозов, ведь зоошиза так люто хочет уравнять в правах людей и объекты своего обожания.



    долго им придумать чтоли? ..вон выше почитай, какие одаренные личности есть, охотников тоже под уголовку - ибо нехер стрелять в животных, они мучаются очень от этого!

  • OT

    OT
    53 минуты назад

    Зак каждую кошку на эшафот. Потом и зак каждую букашку ...фу-у-у! Какой мерзкий труд быть маньяком такого законотворчества.

    Множатся законодательные живодеры

  • ANTANTA

    ANTANTA
    29 минут назад

    Вы дятлы пересмешники не передёргивайте ,закон который еще не вышел нужен , а то совсем обнаглели рвут животных на глазах у детей и жителей безнаказанно, еще и в интернете публикуют.

  • OT

    OT
    20 минут назад

    ANTANTA

    Вы дятлы пересмешники не передёргивайте ,закон который еще не вышел нужен , а то совсем обнаглели рвут животных на глазах у детей и жителей безнаказанно, еще и в интернете публикуют.



    Вот вас там что-ли в живодерне законотворческом и не хватает?

    Это кошка а то люди.

    Вы что, хотите и запрет держать свиней в хлевах и курей и т.д.? Их ведь тоже "живодерничать" приходится.

    Казните?

    Фу-у-! Откуда такое дикое невежество в цивилизованном обществе?.

Показать все (26) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика

Для доступности полетов из ДФО авиаперевозчикам могут выделять субсидии на долгий срок
Происшествия 1

Осужден благовещенец, избивший китайца и скрывшийся в Таиланде
Экономика 4

МРОТ повышают до прожиточного минимума
Экономика

Госдума одобрила продление льгот для крупных проектов в ДФО, в том числе в Приамурье