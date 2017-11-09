Депутаты Госдумы предложили сажать живодеров в тюрьму

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В соответствии с документом, за жестокое обращение с животными, в результате которого они погибли или получили увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений или с применением садистских методов, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Если это деяние совершено в присутствии малолетнего или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо было сопряжено с демонстрацией в СМИ или Интернете, то проект предусматривает наказание вплоть до пяти лет заключения.

Такое строгое наказание действующее законодательство не предусматривает.

Изменения, в случае принятия законопроекта, будут внесены в статью 245 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ.

Авторы считают, что принятие этого проекта позволит существенно повысить эффективность предупреждения, пресечения и расследования преступлений в этой области.