В Благовещенске открылся клуб «Бег к мечте»

Благовещенские любители бега решили объединиться. В ближайших планах клуба – организация полноценного марафона «Бег к мечте». Подготовиться к нему приглашают всех желающих.

В клубе уже объявили о начале подготовки к марафону «Бег к мечте». Он пройдет в июне 2018 года в Благовещенске. Марафонцам предстоит преодолеть дистанцию в 42 километра 200 метров. Будут и другие расстояния. Принять участие в марафоне смогут благовещенцы старше 18 лет и дети в присутствии родителей.

Идея создания клуба возникла после того, как в Благовещенске 16 июля прошел первый амурский полумарафон «Первопроходцы-марафонцы. Бег к мечте». В забегах приняли участие более 300 человек, большинство – непрофессиональные спортсмены.

«Подготовка к соревнованиям и сами соревнования объединили людей, для многих из которых пробежать пару километров было сложно, а сейчас они регулярно пробегают от 10 километров и больше. Люди заряжены идеей, у них появились цели, им хочется двигаться в одном направлении – вперед. Клуб будет этому способствовать», – рассказала инициатор проекта Альбина Попова.

Идею создания клуба любителей бега поддержали в министерстве физической культуры и спорта Амурской области, в благовещенском управлении по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи и региональном центре спортивной подготовки и в федерации легкой атлетики.

«В клубе уже состоят люди с разными целями: одни с нами, потому что поддерживают здоровый образ жизни, другие хотят подготовиться к преодолению полумарафонных, марафонных и даже ультрамарафонных дистанций, принять участие в триатлоне. Все это возможно, тем более когда есть поддержка со стороны, консультации квалифицированных тренеров, мотивация единомышленников»,–- добавила Альбина Попова.

Тренируются любители бега в манеже стадиона «Амур». Первая тренировка бесплатная, последующие занятия оценили в 100 рублей.