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9ноября
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сегодня, 11:29 9

Инженеры с Восточного набрали взяток более чем на 6 миллионов рублей

Инженеры с Восточного набрали взяток более чем на 6 миллионов рублей
Фото: spacegid.com

Три ведущих инженера Дирекции космодрома Восточный признаны виновными в получении взяток. Свободненский городской суд установил, что в общей сложности подрядные строительные организации передали им более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Установлено, что подсудимые, действуя в сговоре, получили от строительной организации, работавшей на Восточном 3 232 050 рублей. С июля по ноябрь 2013 года подрядчики перечисляли деньги на банковские расчетные счета третьих лиц, которые фактически находились под контролем подсудимых. С апреля 2014 года по май 2015 года им перечислили еще 2 028 980 рублей.

В июне 2014 года один из подсудимых получил от генерального директора одной из строительных организаций 200 000 рублей. Он же в сентябре 2014 года получил еще 1 100 000 рублей, а 18 января 2016 года – 50 000 рублей.

Двое подсудимых полностью признали себя виновными в совершении данных преступлений. Но третий от признания вины в совершении преступлений отказался. Однако в суде его вину полностью подтвердили.

В итоге суд приговорил самого старшего, 52-летнего, ведущего инженера к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Второму инженеру дали пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 7 миллионов рублей. Третьему назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 7 миллионов рублей, сообщает сайт Свободненского городского суда.

Просмотров всего: 1211

#космодром #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Полиграф

    Полиграф
    5 часов назад

    Хотелось бы ФИО героев и название организаций. А так не верю

  • full

    full
    5 часов назад

    Их и сделать первыми космонавтами.

  • heoru

    heoru
    4 часа назад

    Сука во как рядовые инженеры оказывается виноваты в воровстве и растратах

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    3 часа назад

    а директора субподрядных организаций присесть вместе с инженерами не хотят?! Ведь, именно на уровне руководства субчиков происходит бОльшая часть разворовывания.

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Да это разве много при такой масштабной стройке? В заметке показан обычный способ решения дел в нынешней России. А иначе, возможно, и не построили бы.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    О времена о нравы. Я не могу представить что бы при строительстве Байконура в коммунистическом СССР были такие хищения и коррупция как при строительстве космодрома Восточный в демократической России.

  • dzhessak

    dzhessak
    2 часа назад

    И снова ни одной фамилии, ни одной фотографии взяточников и взяткодателей

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    v77

    Да это разве много при такой масштабной стройке? В заметке показан обычный способ решения дел в нынешней России. А иначе, возможно, и не построили бы.



    это копейки при таком масштабе, в месяц может столько и было

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    На нары их, и все дела

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