Инженеры с Восточного набрали взяток более чем на 6 миллионов рублей

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Три ведущих инженера Дирекции космодрома Восточный признаны виновными в получении взяток. Свободненский городской суд установил, что в общей сложности подрядные строительные организации передали им более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Установлено, что подсудимые, действуя в сговоре, получили от строительной организации, работавшей на Восточном 3 232 050 рублей. С июля по ноябрь 2013 года подрядчики перечисляли деньги на банковские расчетные счета третьих лиц, которые фактически находились под контролем подсудимых. С апреля 2014 года по май 2015 года им перечислили еще 2 028 980 рублей.

В июне 2014 года один из подсудимых получил от генерального директора одной из строительных организаций 200 000 рублей. Он же в сентябре 2014 года получил еще 1 100 000 рублей, а 18 января 2016 года – 50 000 рублей.

Двое подсудимых полностью признали себя виновными в совершении данных преступлений. Но третий от признания вины в совершении преступлений отказался. Однако в суде его вину полностью подтвердили.

В итоге суд приговорил самого старшего, 52-летнего, ведущего инженера к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Второму инженеру дали пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 7 миллионов рублей. Третьему назначили шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 7 миллионов рублей, сообщает сайт Свободненского городского суда.