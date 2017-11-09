Благовещенцев взволновала судьба Вознесенского кладбища, превратившегося в свалку

Историческое место Благовещенска превратилось в свалку. Речь идет о Вознесенском кладбище, расположенном в районе улицы Октябрьской между Мухина и Калинина. Тем, что памятное место с богатой историей пришло в запустение, обеспокоились горожане. Один из благовещенцев написал письмо в редакцию Амур.инфо с призывом вынести вопрос о кладбище на общественное обсуждение.

«В советское время там построили общежития, понаставили гаражей. В итоге всё пришло в запустение. Однако сейчас, если через пустырь по тропинке пройтись, то между гаражами можно ещё встретить надгробия. Вопрос в том, что сейчас на этом месте что-то собрались строить и выровняли бульдозерами большую площадку. Как я понимаю, захоронения никто никуда переносить не собирается, а просто всё закатают в бетон», – возмутился житель города.

Как оказалось, строить на месте старинного Вознесенского кладбища ничего не планируют. Место, принятое горожанином за стройплощадку, – это бурт, где сотрудники муниципального предприятия ГСТК складируют отсев, которым посыпают городские дороги. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в мэрии и уточнили – эта территория является прилегающей. Что касается самого кладбища, то следить за ним также обязаны работники ГСТК.

«В соответствии с пунктом 1.1. Правил работы муниципальных кладбищ и порядком их содержания, утвержденных постановлением мэра города Благовещенска от 02.03.2006 № 601, благовещенские муниципальные кладбища находятся в ведении администрации города. Предприятие МКП "ГСТК" как специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет содержание кладбища», – ответили в мэрии.

Но на деле оказалось, что территория кладбища завалена мусором, а вместо надгробий и склепов остались лишь осколки памятников и плит. Это место полюбилось местной детворе, которая с удовольствием играет там, где еще несколько десятилетий назад располагались могилы.

Не обходят стороной кладбище и люди без определенного места жительства. А кое-где можно встретить и свежие захоронения, правда, погребены там не люди, а животные – жители стали хоронить здесь умерших питомцев.

Почему историческое место почти полностью разрушили, не могут ответить ни историки, ни краеведы, ни власти. Хоронить людей на Вознесенском кладбище начали в начале 60-х годов 19 века – практически с начала основания Благовещенска. Тогда это была окраина города.

В газете «Епархиальные ведомости» за 1894 год написано: «К северо-западу от городского центра на небольшом рёлоке, покрытом с южной стороны дикими порслями мелкого кустарника, а с северной – довольно крупным березняком и дубняком, расположено городское общественное кладбище, обведенное со всех сторон глубоким рвом и прорезанное несколькими аллеями в 1869 году, по распоряжению бывшего губернатора. И К. Педашенко».

В основном на Вознесенском кладбище хоронили людей состоятельных – почетных граждан, купцов, дворян, промышленников, интеллигенцию, духовенство. Историки говорят, что там похоронен даже краевед Григорий Степанович Новиков-Даурский.

В 1873 году благовещенский архитектор Крыгин построил на этой территории деревянную Страшносудскую церковь. Спустя 20 лет неподалеку появилась каменная церковь во Имя Вознесения Господня.

«Возле Вознесенского кладбища находился один из трех каменных храмов Благовещенска – Вознесенская, или кладбищенская церковь, как ее тогда называли. Здание было редкое, каменное, пятиглавое, построенное в стиле 18 века, любимое горожанами. Очень жалко, что наши предки его не сохранили. В 1896 году его освятили, но просуществовало оно у нас в Благовещенске не так уж много. В 30-е годы, как и все культовые здания Благовещенска, оно было просто разрушено, – рассказывает пресс-секретарь Благовещенской епархии Анна Лиманская. – На самом Вознесенском кладбище, насколько мы знаем из архивных изданий, находилась одна из самых старых церквей Благовещенска – деревянная, в честь второго пришествия Господня. Но в начале ХХ века ею за ветхостью уже никто не пользовался. И была каменная часовня, которую можно видеть на дореволюционных фотографиях, которую построил купец Немцов на могиле своей жены. Там престола не было, она просто украшала могилу.

Я знаю достаточно много краеведов, которые занимаются историей Благовещенска, и именно Вознесенское кладбище – почему-то такое белое пятно в истории. Архивных документов по поводу того, когда там перестали вестись захоронения, нет».

Ориентировочно Вознесенский храм располагался на пересечении улиц Красноармейской и Комсомольской. На месте нынешних построек стояли часовня и ворота кладбища, которое со временем разрослось и стало занимать несколько кварталов. Ныне это территория в границах улиц Калинина – Красноармейской – Мухина – Северной. Последний раз на кладбище хоронили в 60-х годах 20 века. Но уже в конце 70-х построили общежитие, а на месте могил стали устанавливать гаражи.

Благовещенский художник Владислав Афанасьев помнит, как выглядело кладбище в прошлом веке. В шесть лет его сюда привел дядя, учил растирать краски на мраморе. Художник вспоминает, что люди приходили сюда как на экскурсию. Сейчас от памятников не осталось и камня. То, что здесь, буквально под ногами, лежат останки первых жителей города, сегодня никого не волнует.

«Это красота, конечно, была. Потому что кругом убогие домишки, избушки стояли, а здесь другой уровень культуры совсем – красивые решетки, красивые беседки, склепы, из гранита изваяния, из мрамора. Примерно в 60-х годах начали рушить все. Не было денег, чтобы нанять кого-то, чтобы все снести здесь. Поэтому сказали людям: хотите золото – там же купцы были похоронены – копайте. Ну и начали тракторами все ломать и искать золото», – поделился воспоминаниями художник, член-корреспондент Российской Академии художеств Владислав Афанасьев.

Местный житель Александр Федорчук переехал в этот район в 80-х годах. Тогда этот участок кладбища был, скорее, живописным уголком. Здесь было чисто, убрано, водились белки. Постепенно все пришло в упадок. Он помнит, как в 90-е годы в поисках наживы вскрывали могилы и в них находили драгоценности.

«В 1992-1993 году начали раскапывать. Даже с миноскателями лазили люди. Утром идешь – раскопана могила. Раньше же людей с драгоценностями хоронили. Вот с миноискателями находили и выкапывали потом. Это я точно знаю, что было такое. Я сам видел, что перстень находили. А потом уже появилась свалка. Вообще, раньше похоронное бюро в этом районе было. Так что территорию кладбища убирали, и могилы были видны. А теперь вся свалка города здесь, все сюда везут», – рассказал житель Благовещенска Александр Федорчук.

В 1995 году кладбище официально закрыли. Сейчас сохранились только могилы в районе Мухина – Северной. Эта часть огорожена и находится под охраной. Остальная территория Вознесенского кладбища – от Красноармейской до Октябрьской – по неизвестным причинам пришла в запустение. Там остались лишь три могилы – около улицы Октябрьской.

Почему муниципальное предприятие, которое, согласно официальной информации мэрии, должно следить за кладбищем, фактически не ухаживает за этой частью погоста, неизвестно.

Также не удалось узнать, почему кладбище начало застраиваться жилыми домами и гаражами. Могилы отсюда, как известно, перенесены не были. Об этом говорят и в мэрии. Но даже если бы перезахоронение провели, то, согласно гигиеническим требованиям к размещению, устройству и содержанию кладбищ СанПиН, при переносе кладбищ и захоронений следует делать рекультивацию территорий и участков. При этом использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории, как и любое строительство зданий и сооружений, не допускается. Территория места погребения может быть использована только под зеленые насаждения.

Городские власти обещали провести проверку, почему исторический участок застроили гаражами. «По факту самовольного занятия части земельного участка с кадастровым номером 28:01:010145:55 для размещения металлических и бетонных гаражей проводится проверка. По результатам проверки материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности будут направлены в управление Росреестра по Амурской области», – сообщается в официальном ответе администрации Благовещенска.

Также в мэрии добавили, что в соответствии с пунктом 2.14 правил работы муниципальных кладбищ и порядком их содержания, утвержденных постановлением мэра города Благовещенска от 02.03.2006 № 601, обязанность по содержанию и контролю за наличием надмогильных сооружений, возлагается на граждан, чьи родственники похоронены на кладбище.

Сколько бюджетных денег выделяется на содержание кладбища, как там наводят порядок и почему территория пришла в такое запустение, на эти вопросы в мэрии не ответили.