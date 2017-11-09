Начался прием заявок на участие в «АмурЭкспоФоруме-2018»

В Амурской области началась подготовка к международной выставке-форуму «АмурЭкспоФорум–2018». В выставочно-деловом формате она пройдёт в пятый раз. Прием заявок уже стартовал.

Даты, главная тема и место ее проведения пока обсуждаются. Однако организаторы уже определились, что стоимость участия для экспонентов останется на уровне 2017 года. Традиционно «АмурЭкспорФорум» пройдет в рамках Ярмарки приграничных городов, что предполагает синхронное ее проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в Хэйхэ. Порядок и даты мероприятий согласуются.

На «АмурЭкспоФоруме» планируются пять основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Ежегодно свою продукцию представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).

В рамках деловой программы проводятся форумные мероприятия, на которые собираются представители бизнеса России и Китая. В 2017 году в них приняли участие более 400 человек, в том числе свыше 230 представителей бизнеса КНР.

При подготовке к «АмурЭкспоФоруму-2018» областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства приняло решение собрать предложения потенциальных участников выставки по формированию экспозиционной и деловой ее части. Например, какие темы хотели бы обсудить бизнесмены на форуме. Предложения принимаются по адресу электронной почты amurexpoforum@mail.ru, а также по телефонам 8-914-580-77-87, 8-914-5-380-332, 8-924-673-05-04.

Традиционно для привлечения посетителей в программе выставки имеется обширная культурная часть. Так, в 2017 году проходил фестиваль здорового образа жизни и фотокросс. В общей сложности, за три дня выставку обычно посещают 8-10 тысяч человек.

Сохранится в 2018 году и смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 10 компаний с 21 видом товаров. Результатом стало 19 золотых и 2 серебряные медали.

Компании уже могут подавать заявки на участие в Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018». Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742.

«АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards. В 2017 году на 6 000 квадратных метрах разместилось более 130 экспонентов, выставку посетили более 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба «АмурЭкспоФорума».