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9ноября
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В Благовещенске пропал 22-летний Александр Шустваль

В Благовещенске пропал 22-летний Александр Шустваль

В столице Амурской области разыскивают пропавшего Александра Шустваля 1995 года рождения. Он ушел из дома в Благовещенске в обед 2 ноября, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. За помощью в поисках пропавшего в поисково-спасательный отряд «Амур» обратилась жена молодого человека. Накануне заявление поступило в полицию.

Александру на вид 20 лет. Из особых примет: шрам на ладони левой руки возле большого пальца, небольшое искривление носа из-за перелома.

Был одет: в темно-синюю куртку с капюшоном, спортивные синие штаны и кроссовки Nike. При себе у него был паспорт.

Всех, кто знает о местонахождении Александра просят сообщать в полицию по номерам: 02 или 102 (с мобильного), 8(4162)49-08-70. Поиск пропавшего также ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур»: 8-965-670-54-52, 8-963-805-88-18.

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#происшествия

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