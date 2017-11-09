Китайские инвесторы готовы вложиться в строительство инфраструктуры моста через Амур

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Проект транспортно-логистического комплекса предполагает строительство складского комплекса класса «А» и пункта пропуска. Этот проект обладает инвестиционной привлекательностью, сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Амурская область находится на перекрестках транспортных коридоров России и динамично развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно Приамурье имеет самую протяженную границу с КНР – 1 250 километров.

Кроме того, российская и китайская стороны обсуждали вопросы экономического сотрудничества в туристических сферах. Их рассмотрели на встрече с председателем Китайской ассоциации туризма госпожой Ван Пин.

«Обсудили с китайскими партнерами вопрос обустройства пространства в рамках строительства моста Благовещенск – Хэйхэ. Очевидно, что после строительства этого моста активизируются торгово-экономические связи между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян. Очевидно, что инвестиционная привлекательность близлежащей территории сильно вырастает. Есть разные инвесторы, которые хотят прийти и обустроить эту территорию с туристско-рекреационным потенциалом. Это еще объем инвестиций около 200 миллионов долларов», – уточнил Александр Галушка.

Министр рассказал об инвестиционных проектах в других регионах Дальнего Востока и подвел итоги экономических взаимоотношений региона с Китаем. За восемь месяцев товарооборот вырос на 33 %, достигнув 4,8 миллиарда долларов. За прошедший год в ТОРах на треть увеличилось количество проектов с участием китайского капитала. Всего это 28 проектов стоимостью 4 миллиарда долларов, или 85 % иностранных инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за последние 2,5 года.

Начато строительство автомобильного моста через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ. Другой мостовой переход – железнодорожный – в районе Нижнеленинского (ЕАО) – Тунцзян будет завершен в 2018 году.

За 9 месяцев в 4,7 раза вырос грузопоток по международному транспортному коридору «Приморье-1» – 80 тысяч тонн. Граждане Китая начали активно использовать электронную визу для посещения Владивостока. Половина выданных за три месяца виз – почти две тысячи – выданы именно китайским гражданам. Среднее время получения визы составило 20 минут.