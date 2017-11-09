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Из-за долгов амурчанин лишился «лексуса»

Из-за долгов амурчанин лишился «лексуса»
Фото: imagauto.ru

Амурский должник-автолюбитель стал пешеходом. Мужчина задолжал по договору займа 1 миллион рублей. Выплатить долг не смог, в итоге пришлось отдавать Lexus 2003 года выпуска.

Lexus амурчанин пытался прятать. Судебным приставам он рассказывал, что автомобиль продал, но на деле это оказалось не так. Предоставить автомобиль судебные приставы требовали трижды, но владелец не реагировал. Ответил после того, как его оштрафовали за неисполнение требований. Передумать автомобилиста заставил штраф в 3 тысячи рублей.

Автомобиль арестовали и выставили на торги. Однако продать транспорт за установленную стоимость дважды не получилось. В цене автомобиль потерял, и его предложили кредитодателю, который и обратился за взысканием долга. От «лексуса» он не отказался, и авто зачли в счет погашения части задолженности. Все сумму это не покрыло, исполнительное производство по делу продолжается.

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#суды #транспорт

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