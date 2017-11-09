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Немного снега на северо-западе: прогноз погоды в Амурской области на 9 ноября

Немного снега на северо-западе: прогноз погоды в Амурской области на 9 ноября
Фото: Зооблог.ру

В Амурской области 9 ноября ожидается увеличение облачности. По южным и центральным районам будет без осадков, по северо-западным районам пройдет слабый и умеренный снег. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит от нуля до плюс 5 градусов, на севере – от нуля до минус 5, местами по северу будет около минус 10.

В Благовещенске рано утром было 8 градусов мороза, северо-восточный ветер дул со скоростью 1-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается увеличение облачности, осадков не будет. Южный, юго-восточный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 3…5 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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