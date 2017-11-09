Как Жеглов тяжелобольного спас: обзор прессы

Фото: lenta.ru

Что иностранцы называют «цветным пластилином»; как борются в Саудовской Аравии с коррупцией; где изобретен стакан, способный изменять цвет и вкус воды – об этом в обзоре прессы пишет ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Под заголовком «Молочные реки» в «Российской газете» можно прочесть о том, что пятая часть всего молока, которое мы пьём, поставляется из-за рубежа. Еще не так давно около половины его производили личные подсобные хозяйства, но они постепенно уходят с рынка, поскольку не в силах тягаться с промышленными гигантами. Опять же, молочным животноводством не желает заниматься молодёжь.

Еще пишут о том, что министр сельского хозяйства Ткачёв пообещал, что через пять лет картина будет выглядеть по-иному: она вернет славу молочной державы, а сыры достигнут европейского качества. Сегодня же – отмечается в статье – наши сыры иностранцы называют «цветным пластилином».

Также в номере

На что еще следует обратить внимание в «Российской газете». На статью о том, что только в прошлом году капризы климата обошлись землянам в 129 миллиардов долларов. И ситуация усугубляется: концентрация углекислого газа преодолела критическую отметку и на планете становится всё теплее. Похожая ситуация наблюдалась 5 миллионов лет назад, и тогда уровень моря был на 20 метров выше, чем сейчас. То есть налицо повторение истории.

Еще пишут о борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии. Там создан Высший антикоррупционный комитет с неограниченными полномочиями, который быстренько выявил более 800 миллиардов долларов у чиновников-казнокрадов. А если подобную структуру создать у нас? Представляете, как обогатились бы её сотрудники?!

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня ставит вопрос: «Кто расправился с главой Новобурейского». Думаю, всем будут интересны подробности, которые изучала Наталья Фадеева.

Еще вы явно обратите внимание на заметку о том, что белогорский депутат и предприниматель Елена Мелюкова заплатила без малого 3 миллиона рублей налогов. Вообще, все чиновники Белогорска ежегодно отчитываются о своих доходах, в том числе и глава города Станислав Мелюков.

И еще прочтите заметки Андрея Анохина о том, как финансовая состоятельность превращает человека в глупца. Иллюстрация материала хорошая: на фото сравниваются две очереди, одна к Мавзолею Ленина, другая – за айфоном…

Полный абзац

«Аргументы неделi» словами Дмитрия Пескова – пресс-секретаря российского лидера – пояснили, почему Владимира Путина не было на торжественном марше в честь 76-й годовщины парада 1941 года. Участников и зрителей марша приветствовал мэр столицы Сергей Собянин. Оказалось, президент России изначально не планировал присутствовать на торжественном шествии военных в честь годовщины легендарного парада.

Прочитав заметку, вспомнил, что на дважды переносимой церемонии вручения губернаторской премии не присутствовал губернатор. Наверное, тоже изначально не планировал присутствовать.

Случится же такое

Скорую помощь 12 октября поздно вечером вызвали со спутникового телефона в глухую деревню Медвежка. Об этом пишет «Комсомольская правда». Произошёл несчастный случай с мужчиной. Машина скорой помощи добраться до населенного пункта, который находился в 102 труднопроходимых километрах, не смогла. Тогда бригада отправилась пешком по бездорожью, преодолев 15 километров за четыре часа. Осмотрев пострадавшего, фельдшер Алексей Жеглов сам доставил в больницу пациента по реке на аэроглиссере.

Власти Кемеровской области наградили медика медалью «За честь и мужество».

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», в котором рассказывается о том, что сингапурские ученые создали стакан Vocktail, изменяющий вкус и запах налитой в нее воды. Стакан оснащен цветными светодиодами, формирующими цвет конечного продукта, а запахи обусловлены специальными трубками с газом.

По краям Vocktail’a расположены электроды, которые при соприкосновении с ротовой полостью человека создают иллюзию различных вкусов: соленого, сладкого и горького. Ученым удалось вполне правдоподобно воспроизвести вкус лимонада, виски и вина. Они считают, что их изобретение поможет человеку справиться с таким недугом, как алкоголизм. Ну, кого-то, может, и излечит. А кого-то наоборот, приучит, да?