МРОТ повышают до прожиточного минимума

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На повышении «минималки» особенно настаивали профсоюзы.

«Точку поставил президент РФ, который принял решение, которое нам предстоит оформить в виде закона», – заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Положение Трудового кодекса, в котором четко записано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, не работало в России в течение 15 лет. По новому законопроекту МРОТ будет догонять прожиточный минимум постепенно. На уровне 85 % от указанной величины – это 9 489 рублей – он будет установлен с 1 января 2018 года. В размере прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года МРОТ будет устанавливаться начиная с 1 января 2019 года.

Расходы на повышение МРОТ составят в 2018 году – 43,3 миллиарда рублей, а в 2019 году – 72,7 миллиарда.

«Следует отметить, что при этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц», – рассказала замглавы Минтруда Любовь Ельцова.

В случае снижения инфляции, МРОТ снижаться не будет. Для этого депутаты ввели страховочную норму. В профильном комитете по труду уверены, поправки помогут поднять покупательную способность населения и цену труда в России.

Опасения на тему роста штрафов после повышения «минималки» в Госдуме опровергли. Между ними убрали зависимость.

Федеральный МРОТ подняли с 7 500 до 7 800 рублей с 1 июля 2017 года. Прожиточный минимум на душу населения составляет 10 329 рублей.