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8ноября
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Комиссия, которая займется расследованием авиакатастрофы в Экимчане, прибудет в Приамурье 9 ноября

Комиссия, которая займется расследованием авиакатастрофы в Экимчане, прибудет в Приамурье 9 ноября

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета прибудет в Амурскую область 9 ноября утром. Вместе с региональным министерством транспорта и строительства специалисты отправятся в Экимчан. Там они займутся расследованием авиакатастрофы с самолетом Ан-2.

В настоящее время на месте работают следователи. Они опрашивают людей. Со слов жителей Экимчана, также на месте ведут круглосуточное дежурство сотрудники аэропорта и полиции.

Как сообщало Амур.инфо, самолет упал 8 ноября около 9 часов утра на окраине поселка Экимчан. Борт перевозил груз в Хабаровский край. Он едва набрал высоту, после чего начал падать. В самолете находилось два члена экипажа. После крушения одному из них помог выбраться местный житель, спасти второго не смогли.

Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются три причины катастрофы – это техническая неисправность воздушного судна, а именно – отказ двигателя, нарушение в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия.

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#происшествия #транспорт

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