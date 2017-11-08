Россия стала первой в мире по количеству танков и БМП
В Вооруженные силы РФ с 2012 по 2017 год поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Это позволило России выйти на первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, пишет РИА Новости.
Как рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, на вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники. «Имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла. Сегодня доля современных образцов вооружения и военной техники по закреплённой номенклатуре составляет уже более 50 %», – уточнил генерал армии.
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