Россия стала первой в мире по количеству танков и БМП

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Как рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, на вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники. «Имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла. Сегодня доля современных образцов вооружения и военной техники по закреплённой номенклатуре составляет уже более 50 %», – уточнил генерал армии.