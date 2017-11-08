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В Благовещенском доме культуры отметят день рождения Деда Мороза

В Благовещенском доме культуры отметят день рождения Деда Мороза
Фото: sputnik-hotel.ru

ГДК Благовещенска приглашает горожан отпраздновать день рождения главного новогоднего персонажа – Деда Мороза. Празднование состоится 16 ноября в 17:00 в зале дома культуры. Коллективы культурного учреждения подготовят праздничный концерт.

Для зрителей выступят студия современного эстрадного танца «Эксклюзив» и ансамбль спортивного бального танца «Аист», также горожане услышат песни юных солистов студии при оркестре «Amur Jazz Band» и увидят номера от цирковой студии «Арлекино». Помимо этого свои номера представят ансамбль «Лакомка» и образцовая театральная студия «Этюд». Вход на праздник по билетам.

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#культура #праздники

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