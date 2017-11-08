Благовещенцы сняли клип с участием депутата заксобрания

Благовещенская автор и исполнитель песен Натали Локс (Сколубович) выпустила клип на свою песню «Пой, весна». В одной из главных ролей снялся депутат Законодательного собрания, дизайнер Сергей Труш. Это был его первый опыт, который депутату понравился.

На лирическую композицию авторы сняли ролик о девушке, от которой уходит один любимый человек, но потом появляется другой. Сергей Труш играет первого.

«Мы с Натальей были знакомы, – рассказал депутат и дизайнер. – И в августе она мне позвонила и предложила сыграть в ее клипе. Сначала говорили об эпизодической роли, но по ходу дела сюжет поменялся, и у моя роль выросла. Вообще получилась интересная авантюра. Результатом я остался доволен: песня хорошая, и клип приятный».

Сергей рассказал также, что на съемках были определенные трудности. «Опыт актерской игры имеется – в училище ходил в драматический кружок, но оказалось, что играть на сцене это одно, а делать это среди людей на улице – другое, – признался Сергей Труш. – Было непросто держать эмоции, когда вокруг люди. Еще не знал, куда девать руки, когда включалась камера. Но с нами был актер, который объяснял мне, как от этой проблемы избавиться».

Другого главного героя играет Андрей Есипенко, который наоборот имеет большой опыт участия в съемках клипов и короткометражек в Благовещенске. «Тех, кто снимает у нас в городе немного, все друг друга знают,– рассказал он. – Немного и людей, кто уже пробовал, кто не боится камеры, может что-то сделать в кадре. Поэтому легко нашли друг друга, мне предложили – и я снялся».

Наталья Сколубович занимается написанием песен уже довольно давно. Основная ее профессия – юрист, но любимое хобби она делает тоже на профессиональном уровне – пишет песни на заказ.

«Пой, весна» была написана примерно полгода назад. Чуть позже вместе с друзьями они решили снять клип, долго думали, какую песню взять. «Выбрали эту песню – друзьям она понравилась. И сделали такой видеоряд, – рассказала Наталья. – Снимал Николай Бояркин, сюжеты видео мы и заранее продумывали, и на ходу сочиняли».

Снимали клип около двух месяцев. Изначально задумывался совсем другой сюжет. Но по техническим причинам некоторые кадры не получились. Снимать тоже самое второй раз команда не захотела – и в итоге идею полностью переработали и сняли всё по новому.

Несмотря на большой багаж собственных песен, Наталья в городе нигде не выступала. «Я собственно и не певица, – уверена она. – Я автор-исполнитель. Я не задумывалась над этим. У меня есть основная работа, а песни – мое хобби».

Наталья призналась, что готовит еще один большой творческий проект, но подробности рассказывать не стала.