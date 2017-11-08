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Благовещенцы сняли клип с участием депутата заксобрания

Благовещенцы сняли клип с участием депутата заксобрания

Благовещенская автор и исполнитель песен Натали Локс (Сколубович) выпустила клип на свою песню «Пой, весна». В одной из главных ролей снялся депутат Законодательного собрания, дизайнер Сергей Труш. Это был его первый опыт, который депутату понравился.

На лирическую композицию авторы сняли ролик о девушке, от которой уходит один любимый человек, но потом появляется другой. Сергей Труш играет первого.

«Мы с Натальей были знакомы, – рассказал депутат и дизайнер. – И в августе она мне позвонила и предложила сыграть в ее клипе. Сначала говорили об эпизодической роли, но по ходу дела сюжет поменялся, и у моя роль выросла. Вообще получилась интересная авантюра. Результатом я остался доволен: песня хорошая, и клип приятный».

Сергей рассказал также, что на съемках были определенные трудности. «Опыт актерской игры имеется – в училище ходил в драматический кружок, но оказалось, что играть на сцене это одно, а делать это среди людей на улице – другое, – признался Сергей Труш. – Было непросто держать эмоции, когда вокруг люди. Еще не знал, куда девать руки, когда включалась камера. Но с нами был актер, который объяснял мне, как от этой проблемы избавиться».

Другого главного героя играет Андрей Есипенко, который наоборот имеет большой опыт участия в съемках клипов и короткометражек в Благовещенске. «Тех, кто снимает у нас в городе немного, все друг друга знают,– рассказал он. – Немного и людей, кто уже пробовал, кто не боится камеры, может что-то сделать в кадре. Поэтому легко нашли друг друга, мне предложили – и я снялся».

Наталья Сколубович занимается написанием песен уже довольно давно. Основная ее профессия – юрист, но любимое хобби она делает тоже на профессиональном уровне – пишет песни на заказ.

«Пой, весна» была написана примерно полгода назад. Чуть позже вместе с друзьями они решили снять клип, долго думали, какую песню взять. «Выбрали эту песню – друзьям она понравилась. И сделали такой видеоряд, – рассказала Наталья. – Снимал Николай Бояркин, сюжеты видео мы и заранее продумывали, и на ходу сочиняли».

Снимали клип около двух месяцев. Изначально задумывался совсем другой сюжет. Но по техническим причинам некоторые кадры не получились. Снимать тоже самое второй раз команда не захотела – и в итоге идею полностью переработали и сняли всё по новому.

Несмотря на большой багаж собственных песен, Наталья в городе нигде не выступала. «Я собственно и не певица, – уверена она. – Я автор-исполнитель. Я не задумывалась над этим. У меня есть основная работа, а песни – мое хобби».

Наталья призналась, что готовит еще один большой творческий проект, но подробности рассказывать не стала.

Просмотров всего: 659

#заксобрание #музыка

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Какой унылый депутат, такая и песня

  • postal

    postal
    1 час назад

    Почему-то вместо весна прочитал-сатана

    WTF?

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    народный депутат

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    а на что еще депутаты нужны, остальные проблемы решены, законы приняты

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    молодец-с свободное от работы времени постарался

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Ща едроботня налетит, Труш в клипе снялся. Ваше руководство уже 18 лет как цирк устраивает.

  • postal

    postal
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Ща едроботня налетит, Труш в клипе снялся. Ваше руководство уже 18 лет как цирк устраивает.



    Можно отсчет начать с 1991-го?А можно и с 1985-го?А с 1917-го?А может с 2008-го?

    А че?

    Клоун в партии поболее 20 лет смешит-бездельничает

    Уж скоро 30!

    Поболее,чем ВВП,может,его тоже пора на пенсию?

    Сейчас вам едро не дает работать,раньше-кто?

    Ведь была амурка лдпрэовской?

  • postal

    postal
    1 час назад

    Если ЛДПР и КПРФ сменят своих бессменных руководителей,за ними люди,может быть,потянутся!

    А эти-надоели

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Охренеть какая новость...)))

    Вот у СЮ дочь сегодня бассейн проплыла ))) тоже новость.. а нигде нету ))))

    https://instagram.com/p/BbOgtHiFuoa/

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Реально заняться нечем! А вот нашим татупедам не интересно, что ул. Чайковского между Зейской и Ленина была перекрыта все лето, на каждом углу орали, что меняют коммуникации на новые, а за последний месяц эту улицу третий раз закрыли и перекопали новенький асфальт?! За чей счет банкет? Отмывание бабла или тупо трубы не меняли, а бабло освоили? Кто за этот бардак отвечать должен? Про прокуратуру молчу, тем вообще ничего не интересно!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    Братеев

    молодец-с свободное от работы времени постарался



    Ну да, в августе месяце, когда ЗАКС в отпуске. При том, что у меня в принципе то каждодневного присутсвия в ЗАКСе не требуется..

    Но речь то не об этом, Наталья написала музыку, стихи, и исполнила великолепно песню.. Очень душевный клип снят. Всё красиво. Приятно было участвовать в этой работе.

  • Цунай

    Цунай
    50 минут назад

    В камеру смотреть нельзя. Клип не зашёл.

  • Арболет

    Арболет
    37 минут назад

    Унылое гв-но

  • Фергюсон

    Фергюсон
    36 минут назад

    Kats

    Реально заняться нечем! А вот нашим татупедам не интересно, что ул. Чайковского между Зейской и Ленина была перекрыта все лето, на каждом углу орали, что меняют коммуникации на новые, а за последний месяц эту улицу третий раз закрыли и перекопали новенький асфальт?! За чей счет банкет? Отмывание бабла или тупо трубы не меняли, а бабло освоили? Кто за этот бардак отвечать должен? Про прокуратуру молчу, тем вообще ничего не интересно!



    От данного округа есть депутат в городской думе. Узнайте кто этот человек, когда он ведет прием граждан и напишите ему бумагу, пусть работает. Ничего сложного.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    24 минуты назад



    Да нормально для Благовещенска: слова со смыслом, режиссерская идея есть и снято не плохо.

    Сценаристы, надо было Трушу к концу клипа дать зачитать рэп в стиле Нифашева или худой конец вставить пару строчек Николая Гумилёва (сейчас это модно!).

    И был бы вообще отличный клип!!!

  • postal

    postal
    19 минут назад

    Дальше будут рэп-баттлы между едросней и лэдэпрасней?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    11 минут назад

    postal

    Дальше будут рэп-баттлы между едросней и лэдэпрасней?



    Все к этому и идёт ... посмотри хотя бы на кандидатов в президенты.

  • тетя ика

    тетя ика
    8 минут назад

    КАКИЕ ТАЛАНТЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ!!!! Все прекрасно - и музыка, и слова, и клип, и Труш. Злыдни завидуют...

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