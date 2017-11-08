«Убийство в Восточном экспрессе», «Дело храбрых», «Маленький вампир»: кинопремьеры недели

Фото: hollywoodreporter.com

Благовещенские кинотеатры на этой неделе подготовили шесть кинопремьер. Жители и гости города смогут посмотреть мультфильм «Маленький вампир», а также киноленты «Дело храбрых», «Женись на мне, чувак», «Убийство в Восточном экспрессе», «Афера доктора Нока», «Рок». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Маленький вампир

Это история о маленьком вампире Рудольфе – тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

Актеры: Расмус Хардайкер, Эми Сэвилл, Джим Картер, Джозеф Клоска. Режиссеры: Рихард Клаус, Карстен Килерих.

Мультфильм покажут в двух кинотеатрах ТРЦ «Острова», киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и АОДНТ.

Дело храбрых

Биографическая драма режиссёра Джозефа Косински, основанная на реальных событиях. Это история о команде пожарных под названием Granite Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним из самых смертоносных пожаров.

Актеры: Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Джеймс Бэдж Дэйл. Режиссер: Джозеф Косински.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, в киноцентре «Благовещенск».

Женись на мне, чувак

Единственный шанс для провалившего экзамен студента остаться в Париже – это фиктивный брак. Однако найти невесту так быстро практически невозможно. И тогда на помощь приходит лучший друг.

Актеры: Тарек Будали, Филипп Лашо, Шарлотта Габрис. Режиссер: Тарек Будали.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова» и ДК Профсоюзов.

Убийство в Восточном экспрессе

Новая постановка детективного романа Агаты Кристи. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

Актеры: Паапа Эссьеду, Асан Н’Джи, Майкл Раус, Кеннет Брана. Режиссер: Кеннет Брана.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Афера доктора Нока

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

Актеры: Омар Си, Алекс Лутс. Ана Жирардо, Сабин Азема. Режиссер: Лоррэйн Леви.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Рок

«Рок» – музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но так было в начале пути. Чем дальше ребята удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее они меняются внутренне. Этот путь стал самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.

Актеры: Дмитрий Чеботарёв, Кирилл Фролов, Иван Ивашкин, Виталий Кищенко. Режиссер: Иван Шахназаров.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».