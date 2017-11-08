Госдума одобрила продление льгот для крупных проектов в ДФО, в том числе в Приамурье

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Инициатива о продлении срока получения льготы по налогу на прибыль для инвесторов, серьезно вкладывающихся в дальневосточные проекты, получила одобрение властей. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Госдумы РФ в третьем чтении. В ближайшее время закон будет передан в Совет Федерации.

Как сообщало Амур.инфо, предполагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся резидентов ТОР и свободного порта Владивосток – для них и будут продлены льготы по налогу на прибыль.

«Для тех инвесторов, которые вкладывают более 1,5 миллиарда долларов США, льготы будут продлены с 10 лет до 19-ти. По капиталоемким проектам мы предоставляем инвесторам пользоваться такими льготами долго, чтобы окупить инвестиции и улучшить экономику инвестиционного проекта», – цитирует министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушку пресс-служба Минвостокразвития.

Срок получения льготы продлят для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, которые не могут получить прибыль. Насколько продлят срок, будет зависеть от суммы инвестиций: чем больше денег вложено, тем значительнее продление. Так, для проектов с накопленным объемом инвестиций не менее 100 миллиардов рублей срок продлится до 9 лет.

К проектам, для которых хотят продлить срок получения льготы, относятся, в частности, строительство Амурского ГПЗ с общим объемом инвестиций 690 миллиардов рублей, а также возведение Амурского газохимического комбината в ТОР «Свободный».